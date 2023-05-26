Yeni sezonda TFF 3. Ligde mücadele edecek Anadolu Üniversitesi’nin Kulüp Başkanı Galip Özsarı, 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’den TFF 3. Lige yükselen kulüp başkanlarıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede Amatör İşlerden Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de yer aldı.

Büyükekşi tebrik etti

Ziyarette bölgesel amatör futbolun gelişimi ve akademi projeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 3. Lige yükselen kulüp temsilcilerini tek tek tebrik ederek, yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Anadolu Üniversitesi Kulüp Başkanı Özsarı, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile de bir araya geldi.