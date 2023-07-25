Anadolu Üniversitesi, üniversitenin tüm eğitim-öğretim imkanlarını tanıtmak, Eskişehir ve kampüs yaşamı ile örgün ve uzaktan öğretimdeki bölümler hakkında bilgi vermek, İkinci Üniversite, uzaktan yüksek lisans ve e-sertifika programları hakkında merakları gidermek üzere tercih süreci boyunca öğrenci adaylarının yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi tarafından 2023 yılının ilk 7 ayında 48 farklı eğitim fuarında öğrenci adayları, öğretmenler ve velilere üniversite hizmetleri hakkında detaylı bilgi verildi. Eket Fuarcılık tarafından 21-23 Temmuz tarihlerinde tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde ve 22-23 Temmuz tarihlerinde İstanbul Bostancı Green Park Oteli’nde gerçekleştirilen Eğitim Tercih Günlerinde Anadolu Üniversitesi standına yoğun ilgi gösterildi.

İstanbul Tanıtım Ofisi tarafından koordine edilen fuarlarda, ziyaretçilere örgün ve Açıköğretim bölüm ve programları hakkında bilgiler verilirken üniversitenin uluslararası eğitim, kampüste yaşam, öğrenci kulüpleri ve mezuniyet koşulları hakkında soruları da yanıtlandı.

Anadolu Üniversitesi İstanbul Tercih ve Danışma Günleri Başlıyor

Anadolu Üniversitesi’nin Asmalı Mescit Mah Gönül Sok No:5 Beyoğlu adresinde bulunan İstanbul Tanıtım Ofisi binasında 2-4 Ağustos tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi İstanbul Tercih ve Danışma Günleri düzenleniyor. İstanbul’da bulunan ve Eskişehir’e gelebilme olanağı olmayan tüm adaylarımıza tanıtım hizmeti verilecek olan etkinlikte; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İŞKUR Beyoğlu Hizmet Merkezi de etkinliğe destek sağlayacak.

Etkinlik süresince tanıtım filmleri, sunumlar ve dağıtım yapılacak tanıtım materyalleri dışında, üniversite öğrenci adaylarına tercih danışmanlığı hizmeti de sunulacak.