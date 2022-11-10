Anadolu Üniversitesi ve Trifles Games arasında iş birliğine imza atıldı. Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi politikasının sonucu olarak ortaya çıkan üniversite-sanayi iş birliği programı çerçevesinde Anadolu Üniversitesi ve Trifles Games arasında iş birliği gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi ve Trifles Games arasında iş birliğine imza atıldı. Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi politikasının sonucu olarak ortaya çıkan üniversite-sanayi iş birliği programı çerçevesinde Anadolu Üniversitesi ve Trifles Games arasında iş birliği gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli ve sektörün başarılı isimlerinden olan oyun stüdyosu Trifles Games, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon bölümü öğrencilerine seçmeli ders olarak Proje Geliştirme - 1 ve Proje Tasarımı - 1 dersleri vermeye başladı. Oyun sektörüne girmek isteyen, yeteneklerini bu sektörde geleceğe dönüştürmek isteyen öğrencilere, kendi deneyim ve tecrübelerini paylaşan Trifles Games, aynı zamanda Unity destekli eğitimler de veriyor olacak. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleşecek eğitimler 2022-2023 akademik yılı boyunca sürecek. 3D modelleme - animasyon ve teknik sanat eğitimleriyle devam edecek olan derslerin sonunda Anadolu Üniversitesi öğrencileri kendi oyun prototiplerini hazırlamış olacaklar. Tüm aşamaları tamamlanmış oyunu Trifles Games yayınlayarak öğrencilerin sektöre ilk adımlarını atmalarında da rol oynayacak.

Trifles Games kimdir?

Trifles Games, 2014 yılından itibaren oyun sektörü içerisinde yer alan ve Casual ve Hyper Casual türünde mobil oyunlar üreten İstanbul merkezli bir oyun geliştirme stüdyosudur. Trifles Games, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda keyif almasını sağlayacak projeler üretip dijital oyun dünyasına yeni bakış açıları kazandırmaya devam ediyor.