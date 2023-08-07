Anadolu Üniversitesi ve Allama Iqbal Açık Üniversitesi akademisyenleri arasındaki işbirliği devam ederken, Dr. Saleem’e Dr. İbrahim Kaya tarafından katılım sertifikası verildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından yürütülen Uluslararası Araştırma Destek Programı (Fellowships) çerçevesinde Pakistan Allama Iqbal Açık Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Tooba Saleem, 17 Nisan - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi’nde bulundu. Dr. Saleem, uzaktan eğitimde öğrenme analitiklerinin kullanılması konusunda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde görev yapan akademisyenlerle birlikte bir araştırma yürütüyor. İlk aşaması tamamlanan çalışmanın diğer aşamalarının çevrimiçi olarak yürütülmesi planlanırken, Dr. Saleem’e Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Kaya tarafından katılım sertifikası verildi.