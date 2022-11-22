Anadolu Üniversitesi 1-2 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Bölgesinin en büyük kariyer fuarı olan İKAF’23’e ev sahipliği yapacak.

Anadolu Üniversitesi 1-2 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Bölgesinin en büyük kariyer fuarı olan İKAF’23’e ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, bölgemizdeki 20 paydaş üniversite ile birlikte Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan İKAF’23, Yunus Emre Kampüsü’nde düzenlenecek. İKAF’23 için hazırlıklarını sürdüren Anadolu Üniversitesi, 23 Kasım 2022 tarihinde paydaş üniversite ve illerin koordinasyonunu artırmak ve fuarın daha verimli geçmesini sağlamak adına bir “Hazırlık Çalıştayı” gerçekleştirecek. 20 paydaş üniversitenin Rektörleri, Rektör Yardımcıları, Kariyer Merkezi Müdürleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve İŞKUR İl Müdürlerinin katılacağı çalıştaya Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başkanlık edecek.

İKAF 23’e 50 bin üzerinde öğrenci katılacak

Bu yıl Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyona 50 binin üzerinde öğrencinin katılımı ön görülüyor. Bu nedenle İç Anadolu Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı gerek bölgesel gerek ulusal anlamda son derece önemli ve büyük bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede Fuarın daha verimli geçmesi adına düzenlenecek olan Hazırlık Çalıştayı’nda İKAF 23 tanıtımının yanı sıra İKAF 23 Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Paydaş Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı ile Çalıştay Öneri ve Kararları gibi başlıklarda çeşitli oturumlar düzenlenecek.

İKAF’23 ile pek çok iş ve staj olanağı gençlerle buluşacak

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Fuara 400’e yakın firma, kurum ve kuruluşun stant açarak katılacağı ve 50 bin öğrencinin fuarı ziyaret edeceği öngörülüyor. Öte yandan fuar çerçevesinde firma, kurum ve kuruluşlar stant açarak kendilerini tanıtma, iş ve staj başvuruları alma ve mülakat yapma imkânları elde ederken öğrencilerimiz ise iş ve staj imkânlarının yanı sıra düzenlenecek söyleşiler, eğitimler, atölye çalışmaları ve örnek olay incelemeleri ile sektör öğrenci buluşmalarından faydalanabilecekler. Fuara katılacak olan öğrenciler ve mezunlar öncelikle henüz üye olmamışlarsa Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği ’Yetenek Kapısı’na https://www.yetenekkapisi.org linkinden üye olmaları gerekiyor. Öğrenciler fuarla ilgili bilgilere ikaf.anadolu.edu.tr adresinden ve ikafanadolu sosyal medya hesaplarından da erişilebiliyor.