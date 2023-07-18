Türkiye’deki 9’uncu Hukuk Fakültesi olarak öğretime başlayan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 30 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin köklü fakültelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.

Türkiye’de bulunan toplam 86 hukuk fakültesi içerisinde ayrı bir yerde bulunan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine sunduğu eğitim imkanlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Fakültenin gelişmesinde ve eğitim kalitesini her geçen gün arttırmasında emeği geçen öğretim üyelerinin başında ise Dekan Prof. Dr. Recai Dönmez, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Derya Ormanoğlu yer alıyor. Lisans düzeyinde tek program olarak gerçekleştirilen hukuk eğitiminin mezunları, hukuk fakültesi diplomasına sahip oluyor. Bununla birlikte Kamu Hukuku ve Özel Hukuk şeklinde iki alt bölüme ayrılan hukukta, bu fark etkisini lisansüstü düzeyde gösteriyor. Ancak lisans düzeyinde ayrı bölümler halinde bir öğretim bulunmuyor.

“Önemli bir tecrübe ve kültür birikimine sahip fakülte”

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Türkiye’nin köklü hukuk fakülteleri arasında yer alması, önemli bir tecrübe ve kültür birikimini de beraberinde getiriyor. Bu düşüncede oturmuş, yani istikrara kavuşmuş bir fakültede öğrenim görüyor olmanın öğrenciler için bazı faydaları da bulunuyor. Anabilim dallarının hemen hepsinde alanlarında yetkin öğretim üyelerinin olması ve yıllar içerisinde kadro yapılanmasını büyük oranda tamamlamış bulunması da fakültenin öne çıkan özelliklerinden birini oluşturuyor. Öğretim üyelerinin her biri kendi alanında yenilikçi yayınlar yapan üretken akademisyenlerden oluşuyor. Kendi anabilim dallarında ilk akla gelen akademisyenler arasında yer alan birçok öğretim üyesi yazdıkları makaleler, sundukları bildiriler ve ortaya koydukları monografilerle ülke hukukunun gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunuyor.

“Eğitimde fırsat eşitliği ile tüm imkânlar öğrenciler için seferber ediliyor”

Türkiye’de en fazla öğrenci değişimi yapan hukuk fakültelerinden birini Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi oluşturuyor. Öğrenciler değişim programları ile İtalya, Polonya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz gibi birçok Avrupa ülkesinde öğrenim görme ve staj yapma imkânı buluyor. Ayrıca yapılan bilimsel etkinliklerin önemli bir kısmında da uygulayıcılar Hukuk Fakültesine davet ediliyor. Böylelikle öğrenciler uygulamayla iç içe bir öğrenim görmelerine imkân sağlanıyor. Bunun yanında Anadolu Üniversitesi’nin Heinonline, Beck Online, Swisslex, Jurix, Lexpera gibi birçok ulusal ve uluslararası veri tabanına aboneliği de bulunuyor. Öğrenciler bu veri tabanlarını kullanmak suretiyle dünyanın her yerindeki mahkeme içtihatlarına, yerli ve yabancı literatüre kolaylıkla ulaşabiliyor. Hukuk Fakültesinin 300 kişilik bir ve 150’şer kişilik iki amfisi bulunuyor. Bunun yanında fakültenin ayrıca 120 ve 50’şer kişi kapasiteli üç dersliğinde de öğrenciler öğrenim görüyor. Şubeli öğretim yapılan fakültede, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mesai saatleri içerisinde sürekli hizmet veren bir bilgisayar laboratuvarı da bulunuyor. Ayrıca duruşma salonu ortamını göstermek bakımından son derece işlevsel olan ve daha çok muhakeme usulü derslerinde kullanılan bir duruşma salonu da öğrencilerin eğitimi için hazırlanan mekânlar arasında yer alıyor. Kampüsün merkezi konumunda bulunan Hukuk Fakültesinde okuyan öğrenciler gerek şehre gerekse de üniversitenin diğer birimlerine kolaylıkla erişim sağlayabiliyor.

“Öğrenciler hukuk sisteminin her alanında iş bulabiliyor”

Hukuk Fakültesi öğrencileri öncelikle yalnızca hukuk fakültesi mezunlarının yapabilecekleri, adli hâkimlik, savcılık, avukatlık, arabuluculuk ve noterlik gibi meslekleri yapabiliyor. Bunun yanında idari yargı hâkimliği, uzlaştırmacılık ve arabuluculuk gibi alanlar da büyük ölçüde hukuk fakültesi mezunlarının yürüttüğü meslekler arasında yer alıyor. İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının yapabildikleri kaymakamlık, müfettişlik, gelir uzmanlığı ve mali müşavirlik hukuk fakültesi mezunlarına da açık olan meslekler arasında bulunuyor. Avukatlık mesleğini icra eden mezunlar, serbest avukat olarak çalışabildikleri gibi birçok kamu kurumunda, kurum avukatı olarak da mesleklerini yapabiliyorlar. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler de iş bulma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadan mesleklerini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Öğrenciler birçok farazi, yani kurgusal dava yarışmalarında birincilikler alıp dereceye giriyor. En son 2022 yılı içerisinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve fakültelerden birden fazla takımın katılma imkânının bulunması nedeniyle 150 civarında takımın başvuruda bulunduğu farazi dava yarışmasında, Hukuk Fakültesini temsil eden Anadolu Üniversitesi takımı çok az farkla yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yine çoğunluğu Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Eskişehir Barosu Stajyer Avukatlar takımı Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği yarışmada, finalde 2022 yılı İç Anadolu Bölge Şampiyonu oldu ve Eylül 2022’de yapılacak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Son olarak Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi disiplinli, kendi ritmini bulmuş, zamanın değerini kavramış öğrencilere ideallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sunmaya devam ediyor.