TFF 3. Lig’in 5’inci haftasında Anadolu Üniversitesi deplasmanda karşılaştığı Turgutluspor ile 0-0 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı.

2023-2024 sezonu TFF 3. Lig 2. Grupta 5’inci karşılaşmaları tamamlandı. Tarihinde ilk defa profesyonel ligde mücadele eden Anadolu Üniversitesi, Manisa ekibi Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Eskişehir temsilcisi Turgutlu 7 Eylül Stadyumu’ndaki mücadeleye Şener, Rıdvan, Enes, Abdullah, Ali Fırat, Yasin, Nizamettin, Halil İbrahim, Emirhan, Okan ve Onur 11’i ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda da skor değişmedi ve maç 0-0 bitti. Anadolu Üniversitesi, bu sonucun ardından gruptaki puanını 8’e çıkarttı. Mavi-beyazlı ekip ligin 6’ncı haftasında sahasında Batman Petrolspor’u konuk edecek. Anadolu Üniversitesi ligde 5 hafta sonunda dış sahada birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.