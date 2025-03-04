Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Sanatlar Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Gördüğün Gibi" adlı karma sergi açıldı. GSF Grafik Sanatlar Bölümü Sergi Alanı’nda gerçekleştirilen açılışa, Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erdoğan Aydın, Grafik Sanatlar Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Bengisu Keleşoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Grafik Sanatlar Bölümü öğrencilerinin fakültelerini nasıl gördüklerini sanatsal bakış açılarıyla yansıtan eserlerden oluşan serginin açılışında konuşan Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz, öğrencilerin hayal gücünü takdir ederek, "Cesaretinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bu serginin hazırlanmasında genellikle birinci ve ikinci sınıf öğrencileri yer aldı. Nasıl başlarsanız öyle devam eder, başarılarınızın devamını diliyorum ve sizlerle gurur duyuyorum." dedi.

"Gördüğün Gibi" Karma Sergisi, 17 Mart Pazartesi gününe kadar GSF Grafik Sanatlar Bölümü Sergi Alanı’nda ziyaret edilebilir.