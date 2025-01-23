Anadolu Üniversitesi, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma hedefleri doğrultusunda sürdürdüğü çalışmalarıyla milyonlarca liralık tasarruf sağlıyor.

Üniversite bu kapsamda 2024 yılında yürüttüğü verimlilik çalışmalarıyla dikkat çekici bir başarı elde etti. Hayata geçirilen projeler sayesinde, 2023 yılına kıyasla doğalgaz tüketiminde yüzde 21, elektrik tüketiminde ise yüzde 9 tasarruf oranına ulaşıldı ve 2024 yılında toplamda 31,5 milyon TL tasarruf sağlandı. Ayrıca, 2 bin 315 ton karbon salınımının önüne geçilerek yaklaşık 93 bin ağacın kesilmesi önlendi. Yine Anadolu Üniversitesi yemekhanelerinde 1,5 milyondan fazla pet bardak, 1 milyondan fazla yemek seti ve 14 binden fazla büyük boy çöp poşetinin kullanımı engellendi. Bu sayede ise 517 ton karbon emisyonunun atmosfere salınımı engellenerek yaklaşık 21 bin ağacın doğaya kazandırılması sağlandı.

2025 yılında dijitalleşme ile de rekor tasarruf sağlanacak

Yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitimin Türkiye’deki öncüsü olan ve dünya yükseköğretiminde de birçok ilke imza atan Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi’nde de dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı önemli bir dönüşümü hayata geçirdi. Anadolu Üniversitesinin güçlü bilişim altyapısı sayesinde öğrenciler, bulundukları bölgede herhangi bir fiziki büroya gitmelerine gerek kalmaksızın istedikleri zaman diliminde öğrenimlerine devam edebiliyorlar. Bu durum büroların işletme giderlerinin sebep olduğu ekonomik ve çevresel maliyetlerin ortadan kaldırılması için de fırsat sunuyor. Öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin tamamen dijital ortama aktarılmasıyla birlikte il bürolarının başta personel, kira, elektrik gibi işletme maliyetlerinden olmak üzere yaklaşık 250 milyon TL tasarruf sağlanmış olacak.

Açıköğretim Sistemi, milyonlarca dijital öğrenme materyaliyle hızlı, kolay ve nitelikli bir öğrenme ortamı sunuyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri ister evlerinden ister işlerinden ne zaman ve nerede isterlerse tüm öğrenme materyallerine ulaşabiliyor. Bu kapsamda öğrenciler Açıköğretim Sistemiyle dijital olarak sistemde bulunan ders kitaplarına, ünite özetlerine, infografiklere, etkileşimli içeriklere, konu anlatım videolarına, yakın plan ve etkileşimli videolara, canlı derslere, alıştırma ve deneme sınavlarına, çıkmış sınav sorularına, sesli özet ve kitaplara ve öğrenci topluluklarına 7/24 hızlı ve kolayca erişim sağlayabiliyor.

Anadolu Üniversitesinin bu yenilikçi adımları, dijitalleşme ile erişilebilirliği ve hızı ön plana çıkarırken sürdürülebilirliği de destekliyor. Bu dönüşüm, öğrencilere zaman ve mekân bağımsız bir öğrenme deneyimi sunmayı da hedefliyor. Açıköğretim Sistemi, kaynakların etkin kullanımı ve kesintisiz hizmet anlayışıyla öğrencilere modern ve kolay bir deneyim sunmaya devam ediyor.