Mevcut standart güven endekslerinden farklı ve yenilikçi bir güven endeksi olduğu belirtilen Anadolu Üniversitesi Ekonomik Güven Endeksi (Anadolu Güven Endeksi) yayınlandı.

Endeks, ’Anadolu Üniversitesi 2613 sayılı Çağrılı Araştırma BAP projesi’ ile fonlanarak oluşturuldu. Anadolu Üniversitesi’nin endeksle ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Tüketici ve üretici birimlerin genel ekonomik duruma veya ekonomideki faaliyet şartlarına ilişkin değerlendirmelerini, beklenti ve eğilimlerini özetlemeye çalışan mevcut güven endeksleri; sınırlı bir örneklem hacmine dayalı, anket tabanlı ve kapalı uçlu sorularla sınırlanmış yöntemler kullanmaktadır. Anadolu Güven Endeksi ise doğal dil işleme (NLP) teknikleri yardımıyla Reuters sitesindeki haberler kullanılarak web tabanlı ve yüksek frekanslı (günlük) oluşturulan bir endekstir. Böylece standart endekslerde karşılaşılan örneklem hacmi arttıkça maliyet yükünde artış, anketlerde yanlılık veya soru sayısı arttıkça cevaplayıcı yükündeki artış gibi problemlerden kaçınılabilmektedir. Anadolu Güven Endeksi, ekonomik olaylara daha hızlı tepki verebilen ve standart endekslere kıyasla kısa vadeli gelişmelere duyarlılığı daha yüksek bir gösterge olarak mevcut standart endeksleri tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir. Endeks kamu kurumlarının yanı sıra ilgili paydaşlarla da paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.