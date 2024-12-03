Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Çalıştayı” Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve öğretim programlarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştaya Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Handan Deveci ve Doç. Dr. Şule Demirel Dingeç başta olmak üzere öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Dekan Dinç: “Geçmişten bugüne eğitim modeli çok değişti”

Açılış konuşmasında modern eğitim düzenine ayak uydurmanın önemine vurgu yapan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç şunları söyledi: “Türkiye Yüzyılı vizyonu, eğitim sistemimizi çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden şekillendirmemizi gerektiriyor. Bu çalıştay, eğitimde yeni bir dönemin habercisidir. 2024 yılında eğitim-öğretim programı değişti. Bu program okuduğunu anlamada birkaç zorluk da ortaya çıkardı. Bugün burada bu zorlukları ele almak ve bu programı hazırlayanları dinlemek amacıyla buradayız. Türkiye’de modern anlamda eğitimin temelleri Tanzimat dönemine denk gelir. Tanzimat’tan bugüne kadar eğitim sistemimiz içinde çok fazla çalışma yapıldı çok fazla gelişim kaydedildi. Bu gelişim odağında bu süreç boyunca en temel unsur eğitim öğretim programlarında yapılan çalışmalardır. Eğitimi geliştirmek süreçlerinde siyasetle ilgilenenler işe önce eğitim programlarını değiştirmekle başlamayı tercih ettiler. Günümüzde de bu anlayış değişikliklerle devam ediyor. Ancak halihazırda program değiştirmekte olan bir ülke olarak bu konudaki amaçlarımıza çok da ulaşabilmiş değiliz.”

Açılış konuşmasının ardından “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Çalıştayı’nın ilk oturumunda Geçmişten Günümüze Türkiye’de Program Geliştirme Çalıştırmaları başlığında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bilge Çam Aktaş, Programın Genel Yapısı başlığında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlker Cırık Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri başlığında Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Buğra Özhan sunumlarını gerçekleştirdi.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Çalıştayı”nda katılımcılar öğretim programlarının incelenmesi, dijitalleşmenin eğitimdeki rolü, değerler eğitimi ve düşünme becerilerinin kazandırılması gibi konuları ele aldı. Paralel olarak devam eden ve 81 konuşmacının yer aldığı çalıştay gün boyunca Eğitim Fakültesinde devam etti.