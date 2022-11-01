Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları için kayıt tarihi gelen yoğun talep nedeniyle 4 Kasım’a uzatıldı

Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları için kayıt tarihi gelen yoğun talep nedeniyle 4 Kasım’a uzatıldı

Mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler için Anadolu Üniversitesi bünyesinde hazırlanan sertifika programlarını içeren e-Sertifika Programları ile katılımcılara bilimsel ve sektörel gelişmeler göz önünde bulundurularak geniş bir yelpazede pek çok sertifika programı sunuluyor.

Hayatında yeni bir kapı açmak isteyenler için 110 e-Sertifika Programı öğrencilerini bekliyor

Uzaktan öğretim tasarımına sahip e-Sertifika Programlarında dersler, Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden çevrim içi şekilde gerçekleştiriliyor. Böylelikle herkes için, her zaman, her ortamda öğrenme ve kişisel gelişim fırsatı sunuluyor. Sayıları 110’u bulan e-Sertifika Programlarından birine katılarak bu fırsattan yararlanmak ve hayatında yeni bir kapı açmak isteyenler için son kayıt tarihi ise 4 Kasım.

e-Sertifika Programlarına ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru için esertifika.anadolu.edu.tr

web adresi ziyaret edilebilir.