Anadolu Üniversitesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Kulübü’nün bahar döneminde öğrencileri kulüp faaliyetlerinde yer almaları için bekliyor olacağı açıklandı.

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca kampüsten en iyi şekilde faydalanmalarını sağladığı belirtilen birimlerden birisi olan öğrenci kulüplerine bir yenisi daha eklendi. T.C. Cumhurbaşkanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmalar sonucunda, aralarında Anadolu Üniversitesinin de bulunduğu 44 üniversitede Dezenformasyonla Mücadele Kulübü faaliyete geçti. Dezenformasyonla Mücadele Kulübü’nün bahar döneminde Anadolu Üniversitesi öğrencilerini kulüp faaliyetlerinde yer almaları için bekliyor olacağı duyuruldu.

Kulüp hızlı yayılan yanlış bilgilere karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor

Anadolu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü’nün dijital medya çağında hızla yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgilere karşı farkındalık oluşturmak, öğrencilerin medya okuryazarlığını artırmak ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Kulübün bilgi kirliliğine karşı bireyleri bilinçlendirmeyi, güvenilir bilgi kaynaklarını tanıma ve analiz etme yetkinliği kazandırmayı, ayrıca sahte haberler, manipülasyon teknikleri ve propaganda yöntemleri hakkında eğitimler vererek, toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

Farklı bölümlerden öğrencilerin kulübe üye olması bekleniyor

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Kılınç’ın danışmanlığını yapacağı kulübün faaliyet alanlarında medya okuryazarlığı, bilgi doğrulama, eleştirel düşünme, dijital güvenlik, sahte haber analizleri ve dezenformasyonla mücadele stratejileri yer alacak. Dezenformasyonla Mücadele Kulübü, öğrencilere bilgi kirliliğini tespit edebilme becerisi kazandırmak için önümüzdeki dönemden itibaren atölye çalışmaları, seminerler ve paneller gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra kulübün güvenilir haber kaynaklarını inceleme, sosyal medya manipülasyonlarını analiz etme, akademik ve sektörel uzmanlarla iş birlikleri kurarak araştırmalar yürütme gibi etkinlikler düzenlemesi planlanıyor. Disiplinler arası bir yaklaşımla farklı bölümlerden öğrencilerin katılımını teşvik eden kulüp, iletişim, gazetecilik, teknoloji, hukuk ve sosyal bilimler alanlarında akademik ve pratik çalışmalar yapmayı da amaçlıyor.