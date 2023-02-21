Anadolu Üniversitesi, iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana’daki vatandaşlara ve öğrencilerine yönelik yürüttüğü çalışmaların raporunu hazırladı.

Anadolu Üniversitesi, iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana’daki vatandaşlara ve öğrencilerine yönelik yürüttüğü çalışmaların raporunu hazırladı.

Anadolu Üniversitesi’nin hazırladığı rapora göre depremin ilk gününden itibaren Eskişehir Valiliği koordinasyonunda üniversite içerisinde oluşturulan yardım masası ile depremden etkilenen bölgelere personel, öğrenci, vatandaş ve Üniversitenin yardımlarının ulaştırıldığı; bu çerçevede toplam 112 kalemden oluşan 6 kamyon, 2 kamyonet ve 1 minibüs yardım malzemesinin bölgeye gönderildiği ifade edildi. Anadolu Üniversitesi’nden gönderilen temel gıda maddeleri ve seyyar mutfak ile üniversiteden 6 kişilik aşçı ekibi depremin ilk gününden itibaren her gün belirlenen farklı bölgelere seyyar mutfaklarıyla sıcak yemek servisi sağlamaya da devam ediyor. Üniversitenin Gastronomi Kulübü öğrencilerinden oluşan bir aşçı ekibi de bölgedeki sıcak yemek servisi hizmetlerine destek sağlıyor. Üniversite ayrıca iki otobüs ve 6 minibüsünü de sağlık personeli ve afet acil durum personelinin bölgede hizmet sunması adına görevlendirdi.

Afet iletişim merkezi öğrencilerle doğrudan iletişime geçti

Anadolu Üniversitesi tarafından oluşturulan “Afet İletişim Merkezi” de deprem bölgesindeki öğrencilere doğrudan destek sağlamak için çalıştı. Bu istikamette, deprem bölgesinde ikamet eden 2 bin 75 öğrencinin tamamı akademik ve idari personel tarafından aranarak, ihtiyaç ve talepleri belirlendi. Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’daki öğrencilerle iletişim için birer WhatsApp grubu kuruldu. Üniversiteden bu illere gönderilen ekipler, ulaşan taleplere cevap vermek için 24 saat sahada görev yaptı. Afet İletişim Merkezine ulaşan bölgedeki 250 öğrencinin talepleri sahadaki ekipler tarafından hızla çözüme kavuşturuldu. Üç ilde görev yapan ekipler, öğrencilerden gelen talepleri karşılamak için merkeze en uzak noktadaki köylere kadar ulaşarak ihtiyaçlara cevap verdiler. Merkez ayrıca resmi kanallardan gelen bilgileri öğrencilere ileterek talep ettikleri her konuda öğrencilere 24 saat bilgi verdi.

Afet İletişim Merkezi’ne akademik ve idari personel de destek verdi. 40 depremzede öğrenci tarafından iletilen çeşitli taleplerin karşılanmasında akademik ve idari personel doğrudan öğrencilerle iletişime geçerek bağışta bulundu.

Depremzede öğrencilere çevrim içi psikolojik danışmanlık hizmeti

Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremden etkilenen öğrencilere yönelik Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi tarafından çevrim içi psikolojik danışmanlık hizmetleri de başladı. Bu çerçevede etkililiği kanıtlanmış bilimsel yöntemleri sunmayı amaçlayan kendi kendine yardım temelli psikolojik destek platformu da çok yakın zamanda tüm depremzedelere hizmet vermeye başlayacak. Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü tarafından da depremden en çok etkilenen kesimlerin başında gelen 0-8 yaş arasındaki çocuklar için 150 paketlik oyuncak ve etkinlik materyali hazırlanarak Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Depremden etkilenen 10 ilde kayıt yenileme işlemi için ücret alınmayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 kentte Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerden 2022-2023 bahar döneminde kayıt yenileme ücreti alınmadı.

Anadolu Üniversitesi, konukevleri ve misafirhaneleri depremzedelere tahsis edildi

Raporda ayrıca Üniversite misafirhane ve konukevlerinin Valilik koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşlara tahsis edildiği belirtildi. Bugüne kadar geçici olarak konaklama talep eden 7 öğrenci konukevlerinde misafir edildi. Bölgede görev yapan iki Anadolu Üniversitesi personeli ise aileleri ile birlikte misafirhanede konuk ediliyor.

“Personelimiz, öğrencilerimiz, vatandaşlarımız ve üniversitemiz tüm imkanları ile deprem bölgesine yardım seferberliği başlattı”

Rapora ilişkin bir değerlendirmede bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları ifade etti:

“Ülkemiz maalesef yüzyılın en büyük afetini yaşadı. Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabrılar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimizin tüm kurumları gibi Anadolu Üniversitesi olarak biz de depremin ilk gününden itibaren yaraları sarmak için harekete geçtik. Personelimiz, öğrencilerimiz, vatandaşlarımız ve Üniversitemiz tüm imkanları ile deprem bölgesine yardım seferberliği başlattı. Deprem bölgesindeki öğrencilerimize doğrudan ulaştık. Hem öğrencilerimizin hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için Valiliğimiz ve ilgili illerin Valilikleri koordinasyonunda sahada ekiplerimiz gece gündüz demeden özveri ile görev yaptı hala da yapıyor. Yürütülen çalışmalar kurumsal hafızamızda canlı olarak kalmalı. Pandemi döneminde olduğu gibi Üniversite olarak acil durumlara ilişkin eylem planımızı sahada yürüttüğümüz faaliyetlerimiz istikametinde güncellemek için bir rapor haline getirdik. Bu afet özelinde edindiğimiz tecrübeleri gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bu vesileyle depremin ilk gününden itibaren gece gündüz özveri ile çalışan tüm personelimize teşekkür ediyor, milletimize tekrar baş sağlığı diliyorum.”

Yardım masası bağışları deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyor

Yardım masasının bağış toplama çalışmaları Anadolu Üniversitesi personeli ve öğrencilerinin özverili çalışmalarıyla devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi fuaye alanında oluşturulan yardım masası aracılığıyla hafta içi her gün saat 08.30- 20.00 saatleri arasında toplanan öncelikli ihtiyaç olan yardım malzemeleri Eskişehir Valiliği koordinasyonunda deprem bölgesine gönderilmeye devam edecek.