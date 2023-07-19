Anadolu Üniversitesi, Biltevt2023: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2023 Kongresi’ni düzenleyerek önemli bir kongreye daha ev sahipliği yapacak.

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda ve 2022-2023 akademik döneminde alanında tanınan, saygın birçok kongreye ev sahipliği yapmıştı. Yeni dönemde de birçok saygın kongreye ev sahipliği yapacak olan Anadolu Üniversitesi bilimsel ve akademik açıdan önemli olan toplantıları başarıyla gerçekleştiriyor. Bu çerçevede üniversite, BİLTEVT’2023: “Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım” Uluslararası Engelsiz Bilişim 2023 Kongresi’ne ev sahipliği yapacak.

BİLTEVT 2023, 20-22 Eylül tarihlerinde Anadolu Üniversitesinde

“Biltevt2023: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2023 Kongresi”, kurumlar arası iş birliğiyle Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde 20-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yürüttüğü Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla gerçekleşecek kongrede oturumlar hem yüz yüze hem de çevrimiçi şekilde planlanıyor.

Kongrenin teması “Eğitim ve Eğitim Teknolojileri, Afet ve Bilişim” olarak belirlendi

Türkiye genelinden ve yurt dışından, üniversitelerin engelli birimleri ve bilişim alanında çalışan akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve bilişim firmalarından yoğun katılımın beklendiği kongrede tema ise engellilere yönelik bilişim teknoloji ve hizmetleri çerçevesinde “Eğitim ve Eğitim Teknolojileri, Afet ve Bilişim” olarak belirlendi. Kongreye bildiri özet gönderimi, oturum teklifi ve öğrenci projeleri tanıtım başvuruları devam ederken son başvuru tarihi ise 30 Temmuz olarak belirlendi.