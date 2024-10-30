Öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs imkanı sunan Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 akademik döneminde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Toplam altı farklı kategoriye ulaşan Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi bursları kapsamında başarılı öğrencilere her yıl Anadolu Üniversitesi Rezidansı’nda eğitim-öğretim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetlerinden yararlanma ve nakdî destek gibi burs imkanları sağlanıyor. Anadolu Üniversitesi ayrıca bu yıl başlattığı yeni bir burs imkanı ile 2023-2024 Akademik Yılı itibarıyla fakülte ve yüksekokullarında birincilik derecesine sahip öğrencilere, bir yıl boyunca karşılıksız olarak üç öğün yemek bursu imkânı sağlıyor.

808 öğrenciye ücretsiz yemek bursu

Anadolu Üniversitesi, bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilerini desteklemeye devam ediyor. Ekim ayında hayata geçen burs programı sayesinde, 808 öğrenci daha yemek bursundan faydalanmaya hak kazandı. Bu burs ile öğrenciler, üniversite kafeteryalarında üç öğün ücretsiz yemek imkanına sahip oldular. Böylelikle toplamda 1100 öğrenci Anadolu Üniversitesinin sağladığı üç öğün ücretsiz yemek bursundan 2024-2025 Akademik Yılında yararlanmaya devam edecek.

Türkiye’nin en uygun fiyatlı üniversite yemekhanesi

Anadolu Üniversitesi, dünya üniversitesi olma vizyonu ve öğrencilerinin yaşam kalitesini artırma misyonuyla fark oluşturmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, Türkiye’nin en uygun fiyatlı üniversite yemekhanelerinden birine sahip olan Anadolu Üniversitesi, öğrenci dostu bir bütçeyle sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği hizmetini sunuyor. Öğrenciler için yalnızca 20 TL olan öğün ücretiyle sağlanan bu hizmet, Yemek Üretim Merkezi’nin modern tesislerinde uluslararası hijyen standartlarına uygun olarak üretiliyor ve Sağlık Bakanlığı’nın sağlıklı beslenme piramidine uygun, besleyici değeri yüksek menülerden oluşuyor. Yemek Üretim Merkezi, Anadolu Üniversitesi’nin sağlıklı ve kaliteli yaşam vizyonunun bir parçası olarak uygun ve erişilebilir fiyatlarla öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor.