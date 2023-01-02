Anadolu Üniversitesi uluslararası başarı sıralamalarında üst sıralarda yer alırken ayrıca bilgi teknoloji alanında Türkiye 3.’sü oldu.

Anadolu Üniversitesi uluslararası başarı sıralamalarında üst sıralarda yer alırken ayrıca bilgi teknoloji alanında Türkiye 3.’sü oldu.

Anadolu Üniversitesi uluslararası sıralamalardaki başarısını sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin de takip ettiği bir derecelendirme kuruluşu olan ve bağımsız derecelendirme araştırmaları yapan “EduRank 2022” listesinde, Anadolu Üniversitesi üst sıralarda yer aldı.

Anadolu Üniversitesi bilgi teknolojileri alanında Türkiye 3.’sü oldu

EduRank tarafından birçok değerlendirme ve sıralama kriterinin bulunduğu listede Anadolu Üniversitesi pek çok alanda listenin ilk sıralarında yer alma başarısı gösterdi. Yapılan sıralamaya göre Anadolu Üniversitesi toplamda 14 bin 131 üniversitesinin bulunduğu dünya sıralamasında 1064., 5 bin 830 Asya üniversitesinden 253., Türkiye’deki 175 üniversite arasında ise 12’nci olma başarısı gösterdi. Öte yandan Anadolu Üniversitesi, bilgi teknolojileri alt alanında Türkiye’de 3’ncüsü olarak sanat ve tasarım alt alanında ise 9’ncu ilan etti.