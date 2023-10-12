TFF 3. Lig’de mücadele eden Anadolu Üniversitesi, Pazar günü konuk edeceği Batman Petrolspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 3. Lig 2. Grupta 6. hafta müsabakaları 15 Ekim Pazar günü oynanacak. Grupta 8 puanla 4’üncü sırada yer alan Anadolu Üniversitesi, Pazar günü Batman Petrolspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Mavi beyazlı ekibin futbolcuları teknik direktör Sertaç Gezer yönetiminde ısınma çalışmalarının ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi - Batman Petrolspor mücadelesi 15 Ekim Pazar günü saat 15.00’te oynanacak.