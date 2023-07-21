Anadolu Üniversitesi, başarı düzeyleri yüksek olan öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerin başında gelmeye devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi yaşamın her alanında olduğu gibi öğrenci adaylarının doğru meslek seçiminde bulunmaları için ’Tercihim Anadolu’ platformu ile öğrencilere bilgi verme ve tanıtım hizmeti sağlamaya devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleriyle bu yıl ilk kez hayata geçirilen yeni uygulamayla Anadolu Üniversitesi eşit ağırlık, sözel, dil ve sayısal puan türlerinde sırasıyla ilk 5 bine, ilk bine, ilk 3 bine ve ilk 20 bine girme başarısı gösteren 5’er öğrenci ile 2 yakını 2 gün boyunca Eskişehir’de ücretsiz olarak konaklayacak ve ilgi duydukları fakülte ve bölüm hakkında bilgi alacak.

"En iyilerin tercihi Anadolu Üniversitesi"

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre ve 52’si okul birincisi olmak üzere aralarında Türkiye genelinde ilk bine giren 5 öğrenci de dahil olmak üzere başarılı öğrenciler Anadolu Üniversitesi örgün programlarında okumaya hak kazanmıştı. Örgün programlarda 52 okul birincisinin yanı sıra yerleşen öğrencilerin yüzde 44,5’i ilk üç tercihinde, yüzde 63’ü ilk beş tercihinde, yüzde 87’si ise ilk 10 tercihinde Anadolu Üniversitesi’ni seçti.

Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları ile öğrencilerin yanında

Öğrenci dostu kentte öğrenci dostu üniversite olan Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleri ile bir ilke daha imza atarak öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sunmuştu. Bu yıl da devam edecek burslar çerçevesinde birçok öğrenci karşılıksız burs imkanıyla başarısını devam ettirme ve geliştirme şansı elde edecek. Toplam altı farklı kategoriye ulaşan Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi Bursları çerçevesinde öğrencilere Anadolu Üniversitesi Rezidansında eğitim-öğretim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetlerinden yararlanma ve nakdî destek gibi burs imkanları sağlanıyor. Bu imkanların yanı sıra özel yetenek sınavındaki başarıların esas alındığı ’Anadolu Sanata Destek’ bursları çerçevesinde öğrencilere başta Venedik Bienali, Berlin Filarmoni Orkestrası Konseri, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali olmak üzere birçok uluslararası sanat organizasyonuna 15 bin TL’ye kadar katılım desteği de sağlanıyor. Bu yıl YKS Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinden elde edilen yerleştirme puanı sıralamasına göre başarılı öğrenciler Anadolu Üniversitesinin farklı kategorilerde sunduğu burs imkânlarından yararlanmaya hak kazanacak.