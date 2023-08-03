Üniversite sınavında başarı elde ederek sıralamaya giren öğrenciler, yakınlarıyla birlikte 2 gün boyunca Anadolu Üniversitesi’nde misafir edildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleriyle bu yıl ilk kez hayata geçirilen yeni uygulamayla Anadolu Üniversitesi eşit ağırlık, sözel, dil ve sayısal puan türlerinde sırasıyla ilk 5 bine, ilk bine, ilk 3 bine ve ilk 20 bine girme başarısı gösteren 5’er öğrenci ve 2 yakını, 2 gün boyunca Anadolu Üniversitesinin misafiri olarak hem Eskişehir hem de ilgi duydukları fakülte ve bölümler hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler hem Eskişehir hem de Anadolu Üniversitesini gezdi

Anadolu Üniversitesinin sunduğu imkândan faydalanan öğrenciler ilk önce Eskişehir turu yaptı. Sırasıyla Odunpazarı, Sazova ve Adalar gibi bölgeleri dolaşan öğrencilere Eskişehir hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Öğrencilerin ikinci günkü durakları ise Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü oldu. Kampüs içinde; Japon Bahçesi, Video Yapım ve Yayın Birimi, Kütüphane, Öğrenci Merkezi ve Radyo A’yı ziyaret eden öğrencilere hem kampüs imkanları hem de birimlerin çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Turun devamında ise öğrenciler Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Ailelerinin de yer aldığı yemekte Rektör Erdal dereceye girme başarısı gösteren öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrenciler daha sonrasında tercih etmeyi düşündükleri fakülteleri ve bölümleri ziyaret etti. Fakülte Dekanları ve akademik personeli tarafından karşılanan öğrencilere detaylı bilgilendirmeler yapılırken öğrenciler merak ettiği sorulara da detaylı bir şekilde cevap buldu.

Rektör Erdal: “Anadolu Üniversitesi başarılı adayların ilk tercihi”

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre ve 52’si okul birincisi olmak üzere; aralarında Türkiye genelinde ilk bine giren 5 öğrenci de dahil olmak üzere başarılı öğrencilerin Anadolu Üniversitesi örgün programlarında okumaya hak kazandığına dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrenci ve ailelerini ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu yıl hayata geçirdiğimiz uygulama ile dereceye girme başarısı gösteren ve Anadolu Üniversitesini tanımak isteyen aday öğrencilerimizi kampüsümüzde ağırladık. Öncesinde Eskişehir’i tanıma fırsatı yakalayan öğrencilerimize Anadolu Üniversitesinin bütün imkanlarını ve fırsatlarını anlattık. Dileriz ki dereceye girerek başarı gösteren öğrencilerimiz tercih dönemlerinde Anadolu Üniversitesini yazarak önümüzdeki eğitim öğretim döneminde bizlerle olacaklar. Bu süreçte öğrencilerimizi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca onları destekleyerek bu başarıyı yakalamalarını sağlayan ailelerini de çabalarından dolayı kutluyorum. Başarıyla tamamladığımız Tercihim Eskişehir platformunda da dediğimiz gibi bütün aday öğrencilerimize şunu hatırlatmak isterim: Bölümünüz ne olursa olsun tercihiniz Eskişehir olsun."

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir’i tanıma fırsatı bulan ve dereceye girme başarısı gösteren öğrenciler ise Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretten çok memnun olduklarını, bu gezinin son derece faydalı olduğunu belirterek bu önemli deneyim için Anadolu Üniversitesine teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları ile öğrencilerin yanında

Türkiye’nin öğrencisiyle en mutlu kenti Eskişehir’in köklü yükseköğretim kurumu olan Anadolu Üniversitesi, başarı düzeyleri yüksek olan öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerin başında gelmeye devam ediyor. Anadolu Üniversitesi yaşamın her alanında olduğu gibi öğrenci adaylarının doğru meslek seçiminde bulunmaları için de “Tercihim Anadolu” platformu ile öğrencilere bilgi verme ve tanıtım hizmeti sağlamaya devam ediyor. Öte yandan bu yıl da devam eden burslar kapsamında birçok öğrenci karşılıksız burs imkanıyla başarısını devam ettirme ve geliştirme şansı elde edecek. Toplam altı farklı kategoriye ulaşan Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi Bursları kapsamında öğrencilere Anadolu Üniversitesi Rezidansı’nda eğitim-öğretim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetlerinden yararlanma ve nakdî destek gibi burs imkanları sağlanıyor. Bu imkanların yanı sıra özel yetenek sınavındaki başarıların esas alındığı “Anadolu Sanata Destek” bursları kapsamında öğrencilere başta Venedik Bienali, Berlin Filarmoni Orkestrası Konseri, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali olmak üzere birçok uluslararası sanat organizasyonuna 15 bin TL’ye kadar katılım desteği de sağlanıyor. Bu yıl YKS Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinden elde edilen yerleştirme puanı sıralamasına göre başarılı öğrenciler Anadolu Üniversitesinin farklı kategorilerde sunduğu burs imkânlarından yararlanmaya hak kazanacak.