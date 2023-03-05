Anadolu Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren afet bölgelerine yardım ve desteklerine devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren afet bölgelerine yardım ve desteklerine devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi, iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana’daki vatandaşlar için başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor. Depremin ilk gününden itibaren Eskişehir Valiliği koordinasyonunda Yunus Emre Kampüsü içerisinde oluşturulan yardım masası ile depremden etkilenen bölgelere toplam 112 kalemden oluşan 6 kamyon, 2 kamyonet ve bir minibüs yardım ulaştıran üniversite, öğrencilerden gelen taleplere doğrudan cevap vermek için Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta 12 kişilik ekip görev yaptı. Yine temel gıda maddeleri ve seyyar mutfak ile üniversite bünyesinden 6 kişilik aşçı ekibi de depremin ilk gününden itibaren farklı bölgelere seyyar mutfaklarıyla sıcak yemek servisi sağladı. Hatay’ın Belen ilçesinde kurulan Anadolu Mutfağı da günlük 10 bin kişiye sıcak yemek servisi sağlamaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi, Belen Kaymakamlığı koordinasyonunda Kızılay’ın gıda ürünü ve Pet Gaz’ın mutfak malzemesi desteği ile hizmet veriyor.

Anadolu Üniversitesi gönüllüleri Hatay’da

Anadolu Üniversitesi’nin özellikle yemek yapımında ve servisinde görev alacak gönüllülerden oluşan üçüncü kafilesi de Hatay’ın Belen ilçesine ulaştı. Anadolu Üniversitesi personeli ve öğrencilerinden oluşan 13 kişilik gönüllü kafileyi Yunus Emre Kampüsü’nden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel ve Genel Sekreter Prof. Dr. Ethem Esen uğurladı. Rektör Erdal, “Anadolu Mutfağı gönüllülük esasına dayanan bir oluşum. Biz de bu oluşumu güçlendirerek sürdürmek istiyoruz. Kızılay koordinasyonundaki Anadolu Mutfağı’nda Anadolu Üniversitesi gönüllü personel ve öğrenciler hizmet sunuyor. Depremin ilk gününden beri üniversitemiz personeli ve öğrencilerimiz tıpkı tüm vatandaşlarımız gibi yaraları sarmak için elinden geleni yapıyor. Biz de bu gönüllü oluşumun güçlenerek sürdürülebilmesi için kurumsal olarak gereken tüm desteği sunuyoruz. Yola çıkan üçüncü gönüllü kafilemize ve bugüne kadar destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Millet olarak yaralarımızı birlikte saracağız” şeklinde konuştu.

Gönüllü ekipler her hafta cuma günü Anadolu Üniversitesinden hareket ederek, sonraki hafta pazar günü Hatay Belen’den geri dönüyor. Anadolu Mutfağı’nda yer almak isteyen gönüllü personel ve öğrenciler, http://ana.do/3SG linki üzerinden başvuru formunu doldurarak sürece dahil olabiliyor.