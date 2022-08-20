YKS’de yüksek başarı gösteren Talha Arslan Şahin sözel puan türünde Türkiye 788’incisi olarak Açıköğretim Fakültesi Tarih bölümünü tercih ederken, eşit ağırlık puan türünde Türkiye 3 bin 638’incisi olan Ayşe Akyel de İşletme Fakültesi İşletme bölümünü tercih etti.

YKS’de yüksek başarı gösteren Talha Arslan Şahin sözel puan türünde Türkiye 788’incisi olarak Açıköğretim Fakültesi Tarih bölümünü tercih ederken, eşit ağırlık puan türünde Türkiye 3 bin 638’incisi olan Ayşe Akyel de İşletme Fakültesi İşletme bölümünü tercih etti.

Anadolu Üniversitesi örgün eğitimde olduğu kadar Açıköğretim Sistemiyle açık ve uzaktan öğrenimde de Türkiye’nin öncü eğitim kurumlarından biri olmaya devam ediyor. Tercih döneminde rekor kıran Açıköğretim Sistemi’nde tüm kontenjanlar doldu.

“AÖF sayesinde ideallerime ulaşmayı hedefliyorum”

Sözel puan türünde Türkiye 788’incisi olan ve Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümünü tercih eden Talha Arslan Şahin, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesini başlıca seçme sebebim çocukluğumdan beri ilgi alanım olan tarih bilimine olan merakımı giderebilmek, tarih şuuru ve vatan bilinci gibi değerleri kazanmak ve çevreme aktarabilmek. Ayrıca tarihi anlayıp özümseyerek ve ders çıkararak devletime ve milletime hizmet etmek istiyorum. Örgün eğitim imkânım olmadığı için de Açıköğretim Fakültesi sayesinde ideallerime ulaşmayı hedefliyorum” şeklinde konuştu.

“Açıköğretim Sisteminin kariyerim için doğru olduğunu düşünüyorum”

Eşit ağırlık türünde Türkiye 3 bin 638’inci olan Kardelen Ayşe Akyel ise başarı ve tercihlerine ilişkin şunları söyledi:

“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü okumanın kariyerim için daha doğru olacağını düşündüm ve ikinci üniversite tercihimi bu yönde yaptım.”