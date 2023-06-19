Önümüzdeki sezon TFF 3. Lig’de mücadele edecek Anadolu Üniversitesi iç transfer çerçevesinde 7 oyuncu ile yeni sezon için tekrar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak TFF 3. Lig’e yükselen Anadolu Üniversitesi futbol takımı iç transfer çalışmalarına başladı. Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Takımımız 2023-2024 sezonu iç transferde Ali Fırat Horasan, Rıdvan Coşkun, Mehmet Turan Karamahmut, Hüseyin Tokmak, Özkan Geldi, Nizamettin Akgül ve İbrahim Zeytin ile anlaşmıştır” denildi. Eskişehir ekibinde böylece geçen sezondaki şampiyonlukta pay sahibi olan önemli oyuncular takımda kalmış oldu.

Anadolu Üniversitesi futbol takımı geçtiğimiz günlerde de BAL’da şampiyonluk yaşadıkları teknik direktör Sertaç Gezer ile tekrar anlaşmaya varmıştı.