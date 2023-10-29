TFF 3. Lig’in 8. haftasında sahasında konuk ettiği Silifke Belediyespor’u 1-0 mağlup eden Anadolu Üniversitesi, 5 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Tarihinde ilk kez profesyonel lig seviyesinde TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi, ligin 8. haftasında Silifke Belediyespor’u ağırladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sahasında oynanan müsabakayı mavi-beyazlı ekip Ali Fırat Kasap’ın golüyle 1-0 kazandı. Bu galibiyetle ligdeki puanını 11’e çıkaran Eskişehir temsilcisi, 5 haftalık galibiyet hasretini de sonlandırdı. Anadolu Üniversitesi, ligin ilk iki haftasında sırasıyla Sapanca Gençlik ve Eynesil Belediyespor’u mağlup ettikten sonra Amasyaspor, Pazarspor, Turgutluspor, Batman Petrolspor ve Ergene Velimeşespor maçlarında galibiyet alamamıştı.

Anadolu Üniversitesi ligin 9. haftasında deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak.