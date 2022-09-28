Ülkemiz ve dünyada açık ve uzaktan eğitim öncü kurumları arasında yer alan Anadolu Üniversitesi, 40 yılı aşkın tecrübesi ile oluşturduğu nitelikli eğitim materyallerini T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi iş birliği ile 3,8 milyon kamu personelinin hizmetine sunuyor.

Ülkemiz ve dünyada açık ve uzaktan eğitim öncü kurumları arasında yer alan Anadolu Üniversitesi, 40 yılı aşkın tecrübesi ile oluşturduğu nitelikli eğitim materyallerini T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi iş birliği ile 3,8 milyon kamu personelinin hizmetine sunuyor.

İş birliği ile Anadolu Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen insan kaynağı verimliliği ile eğitim ve geliştirme faaliyetleri kalitesinin arttırılmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Anadolu Üniversitesi ile geliştirilen iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak dijitalleşmeyi merkeze alan bir yaklaşım izliyor, teknoloji tabanlı proje ve araçlar geliştiriyoruz. Hem gençler hem de kamu çalışanları için farklı uygulamalar ile dijital çağa geçişi ve beceri eğitimini kolaylaştırmaya, yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Görev alanımıza giren tüm konularda geliştirdiğimiz projeleri dijital araçlar üzerinden sunuyoruz.” diyerek tüm kamu kurumlarının kullanımına ücretsiz olarak sunulan Uzaktan Eğitim Kapısı hakkında konuştu.

Doç. Dr. Atay, “Türkiye’de bütün kamu çalışanlarına hitap edecek yerli ve milli bir eğitim platformunun eksikliğini de gördüğümüz için kamu çalışanlarının dijital platformlara ve çevrim içi eğitimlere olan yatkınlığını arttırmak amacıyla Uzaktan Eğitim Kapısı’nı pandemiden önce tasarlayıp geliştirdik. Uygulama ile krize bu anlamda hazır girdik ve kamuoyunu rahatlattık. 750 kurumumuzdan, 3,8 milyon kamu personelimiz Platform’dan yararlanıyor. Hizmete sunulduğu günden bu yana 6.027 eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Bakanlıklarımız da kendi ihtiyaçlarına yönelik eğitimleri yine Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden verebiliyor. Bu eğitimler devam ederken, biz diğer taraftan bütün kamu kurumlarına uygulanan eğitim ihtiyaç analizini tamamladık.” dedi.

Uzaktan eğitim alanında hizmete sunulan bir diğer araç olan YTNK TV’ye de değinen Başkan Atay, “Öğrencilerimize yükseköğrenimlerinin ilk yılında, mesleki geleceklerini nasıl daha iyi planlayacakları konusunda farkındalık geliştirmek için Kariyer Planlama Dersi’ni 2 yıldır başarıyla yürütüyoruz. Bu eğitimlerin daha verimli olabilmesi için gençlerimize, dijital yayın yapan YTNK TV üzerinden ulaşıyoruz. Eğitim içeriklerinin yanı sıra profesyonellerle yaptığımız söyleşiler, Söz Yetenekte canlı yayınları gibi farklı kaynaklarla gençlerimizin kariyer yolculuğunda kendilerini geliştirmek için ihtiyaç duyabilecekleri desteği YTNK TV üzerinden sunuyoruz.” ifadesini kullandı. CBİKO Başkanı Atay sözlerini “Bu iş birliğinin kamu çalışanlarımızın gelişimine ve kamuda verimliliği arttırma gayemize son derece kıymetli bir katkı sunacağına inanıyor, tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek tamamladı.

Rektör Erdal: “Açık ve uzaktan eğitim alanında geniş bilgi birikime ve 40 yıllık bir tecrübeye sahibiz

İş birliği çerçevesinde görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Bildiğiniz gibi içinde yaşadığımız bilgi çağında eğitim, bireyleri sadece mesleğe hazırlayan bir süreç olmanın ötesinde işlevlere sahip olmak zorundadır. Eğitim bireylere sürekli güncellenen nitelikli bilgiyi sunabilmeli, onları yeni üretim biçimlerine hazırlamalı ve onlara kendi kendine öğrenme becerisi kazandırmalıdır. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz, ülkemizin nitelikli insan kaynağı gücünün arttırılması noktasında birçoğu ilk olan uygulamaları hayata geçirerek ülkemizin vizyon ve hedefleri doğrultusunda çok önemli projeler yürütüyor. Biz de ülkemizin nitelikli insan gücünün gelişimi için özellikle açık ve uzaktan eğitim alanında geniş bilgi birikime ve 40 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Bu tecrübe ile uluslararası standartlarda oluşturduğumuz geniş ve nitelikli bir eğitim materyali çeşitliliğimiz var. Bugün gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizin, Eğitim Her Yerde" sloganıyla kamu kaynakları ve kamudaki insan kaynağının etkin kullanımı artırılması amacıyla oluşturduğu Uzaktan Eğitim Kapısı dijital platformuna katkı sağlamış olacağız. Bu verimli iş birliği dolayısı ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’a teşekkür ediyor, iş birliğimiz 3,8 milyon kamu personelimize katkılar sağlaması temennisiyle hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan ders içeriklerine ulaşılacak

İmzalanan iş birliği protokolü ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi başta olmak üzere farklı akademik birimler tarafından çağın gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış 30. binin üzerindeki eğitim materyaline, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması için hazırlanan ve tüm kamu kurumlarının hizmetine sunulan yerli ve milli dijital eğitim platformu, Uzaktan Eğitim Kapısı; https://uzaktanegitim.cbiko.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek. İş birliği çerçevesinde Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden kamu çalışanları, Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan; 1.046 ders kitabı, 12 bin 289 ders sunusu, 2 bin 987 video, 7 bin 823 ünite özeti ve 6 bin 614 sesli özete en güncel haliyle erişim sağlayabilecek.