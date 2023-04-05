Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) ilk sırada yer alan Anadolu Üniversitesi, puan olarak en yakın rakibi Kumluca Belediyespor’u 3-0 yenerek avantaj elde etti.

Bölgesel Amatör Lig 8. gurubun 24’üncü haftasında, ilk sırada yer alan Anadolu Üniversitesi ile ikinci sıradaki Kumluca Belediyespor, ESOGÜ Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Anadolu Üniversitesi, maçın 26’ncı dakikasında Fatih Çakır’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmazken Anadolu Üniversitesi devreyi önde kapattı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Anadolu Üniversitesi, müsabakanın 55’inci dakikasında Nizamettin Akgül ile farkı ikiye çıkardı. İlk golünden 7 dakika sonra kendisinin 2’nci golünü atan Akgül, skoru 3-0’a taşıdı. Kumluca Belediyespor futbolcusu Samet Göker 69’uncu dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Karşılamada başka gol olmazken, Anadolu Üniversitesi 3-0’lık skorla takipçisi Kumluca Belediyespor ile puan farkını 5’e çıkardı. Lig bitimine iki maç kala rakipleriyle farkı açan Anadolu Üniversitesi, avantaj elde etti.