Anadolu Üniversitesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, "2024 Yılı AR-GE ve İnovasyonda Kadın Zirvesi Ödül Töreni" düzenlendi.

2024 yılında AR-GE ve İnovasyon alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren kadın akademisyen ve araştırmacılara ödülleri törenle takdim edildi. 2024 Yılı AR-GE ve İnovasyonda Kadın Zirvesi’nde ödüller, "Ulusal Projeler", "Uluslararası Projeler", "Fikri ve Sınai Haklar" ve "Proje Tabanlı Staj" kategorilerinde verildi. Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ve ARİNKOM TTO Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş’ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Senato Üyeleri ve çok sayıda kişi katılım gösterdi.

"Açıköğretim Sistemi ile okuma fırsatı bulamayan kadınlara nefes oluyoruz"

Anadolu Üniversitesinin bilim ve inovasyon adına önemli katkılar sağlayan kadın bilim insanlarını onurlandırmak için her yıl ödül töreni düzenlediğine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar konuşmasına şöyle devam etti: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile ‘AR-GE ve İnovasyonda Kadın Zirvesi Ödülleri’ bilime ve topluma değer katan kadın akademisyenlerimizin başarılarına duyduğumuz saygının bir göstergesi. Atatürk’ün önderliğinde kurulan modern Türkiye toplumda kadının yerini güçlendirmeyi ve eşit haklara sahip olmasını esas alan vizyonu ile tüm dünyaya örnek olmuştur. Atatürk kadınlarımızın eğitimine ve bilime olan katkılarına her zaman büyük önem vermiştir ve onların özgür ve aydınlık bir geleceğe ulaşmaları için çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bugün onun ileri görüşlü yaklaşımını benimseyerek kadınlarımızın bilime ve teknolojiye yön verecek adımlarını desteklemekten gurur duyuyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak bizler eğitimin herkes için eşit fırsatlar sunduğu bir yapı oluşturmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu anlamda daha fazla genç kadın bilim insanlarımızın bilim yolculuğuna katılması geleceği inşa etmenin en önemli adımlarındandır. Bu etkinliğin de genç bilim insanlarının çoğalmasına, ilham olmasını ve onları daha büyük başarılara sevk etmesini temenni ediyorum. Herkese sunduğumuz eşit eğitim fırsatlarımızdan biri olan Açıköğretim Sistemimiz ile okuma imkânı bulamayan kadınlarımıza nefes oluyoruz. Bu anlamda Anadolu Üniversitemizin Türkiye’de kadınlara sunduğu fırsatlar anlamında önemli bir işlevi var. Bilime yön veren tüm akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı, girişimcilerimizi içtenlikle kutluyorum. Kadınların emeği ve üretkenliği ile daha aydınlık bir gelecek inşa edeceğimize olan inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum."

"Akademisyenlerimizden ilham alanların sayısının artmasını diliyoruz"

ARİNKOM TTO olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına AR-GE ve inovasyonu ön plana çıkartacak şekilde ilk kez dokuz yıl önce başlandığının altını çizerek konuşmasına başlayan ARİNKOM TTO Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş ise şunları aktardı: "Bunun üniversitemizde gelenekselleşmiş olması, böyle kutlamalarda bir araya geliyor olmamız bizim için mutluluk verici. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde pek çok platformda kadınlarımızı sosyal, kültürel, ekonomik birçok konuda başarı anlamında kutluyoruz. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak istedik ki her yıl AR-GE ve inovasyona imza atan kadın hocalarımızı bir araya getirip beraber çalışmaları hatırlayalım ve analım. Ayrıca daha çoklarının olması için teşvik edelim ve birlikte bu güzel günü kutlayalım. ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi olarak kadın araştırmacılarımız, akademisyenlerimiz, girişimcilerimiz ve arka planda bu sürece destek veren araştırma yöneticilerimiz, idari personelimiz, teknik ekiplerimizle beraber kalabalık bir kadroyuz ve bu yolda özverili çalışmalar sergiliyoruz. O nedenle bugün burada araştırmalar yapıp, bursiyerler yetiştirip, genç araştırmacılara yol gösteren hocalarımız kadar bu süreçleri destekleyen teknik, idari personel olarak çalışan kadın ekiplerimizi kutlamak ve buradan onlara da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Biz üniversitede kadın araştırmacıların, girişimcilerin ya da öğrencilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği, süreçleri tanımlı bir çalışma yürütüyoruz. Dileriz ki sayılarımız daha da artsın, ilham verdiğimiz, birlikte bu süreçlere dahil ettiğimiz öğrencilerimizin de sayıları artsın. Bugünkü törende akademik ve inovasyon topluluğumuzdaki bütün kadın hocalarımızın azmini, emeğini tebrik ediyorum. Çünkü üniversitemizdeki görevlerinin, sosyal hayatlarının ve sorumluluklarının yanında bu süreçlere zaman ayırmak ve değer vermek çok zahmetli ve kıymetli bir iş. Diliyoruz ki akademisyenlerimizden ve girişimcilerimizden ilham alanların sayısı giderek artsın ve salonlar her geçen gün dolarak devam etsin."

Açılış konuşmalarının ardından ödül almaya hak kazanan kadın araştırmacılara ödülleri Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Prof. Dr. Didem Paşaoğlu Baş, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Göksel Arli, Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehranur Kaya, AKAUM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Balkaya Çetin ve ARİNKOM TTO Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş tarafından takdim edildi.