Anadolu Üniversitesi, en çok yatırım alan girişimcilerin mezun olduğu Türk üniversiteleri arasında ilk 5’e girmeye hak kazanarak, 2024 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’nda 23 kurucu mezunla "Girişimci Mezunlar" kategorisinde yer aldı.

Teknoloji ve inovasyonun hayatın her alanında desteklenmesini amaç edinen Anadolu Üniversitesi, gerçekleştirdiği yenilikçi girişimlerle sadece Eskişehir’de değil tüm Türkiye’de örnek ve öncü olma yolunda başarıyla ilerliyor. Bu kapsamda 7 kategorinin yer aldığı raporda "Girişimci Mezunlar" kategorisine 23 kurucu mezun ile Anadolu Üniversitesi de girdi. ODTÜ, Boğaziçi, Koç ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber ilk 5 üniversite içerisinde yer alan Anadolu Üniversitesi girişimci mezunları, başarılı ve ses getiren çalışmalarıyla raporda öne çıktı.

Anadolu Üniversitesi mezunları en çok yatırım alan girişimciler listesinde üst sıralarda

Geçtiğimiz yıllarda da en çok yatırım alan girişimcilerin mezun olduğu Türk üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesi bu yıl da Türk üniversiteleri arasında ilk 5’e girmeye hak kazandı. Anadolu Üniversitesi AR-GE ve İnovasyon Koordinasyon Birimi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) tarafından gerçekleştirilen Startupus Öğrenci Programı ile öğrencilerin iş fikirlerinin olgunlaşması ve hayata geçirilmesi destekleniyor. Bu kapsamda ARİNKOM TTO tarafından hayata geçirilen ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen "Startupus Girişim Atölyesi"nin başarılı isimleri, 2024 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’nda yer almaya hak kazandı. Girişimci Mezunlar, üniversite eğitimlerine başladıkları ilk yıllardan itibaren girişimcilik ekosistemini tanıyorlar. Dünya genelinde geniş bir araştırma verisine sahip Startup Centrum; startuplar, yatırımlar, teknoloji ve girişimcilik ekosistemi üzerine araştırmalar yaparak farklı sektörler için birden çok dilde raporlar yayınlıyor. Bu noktada StartupCentrum tarafından hazırlanan 2024 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu; bu dönemdeki yatırım trendlerini, sektörel bölümlemeleri ve öne çıkan yatırım alanlarını detaylı bir şekilde inceleyerek ekosistem için rehber niteliğinde bir kaynak sunuyor.