Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlama etkinlikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Spor Turnuvası final maçları ile sona erdi.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen, Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Galip Özsarı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Erol Yılmaz, Personel Daire Başkanı Dilara Özgür ve SKS Spor İşleri Şube Müdürü Öğretim Görevlisi Hakan Sivriservi’nin katılımıyla düzenlenen kupa töreniyle şampiyon takımlar kupalarını kaldırdı.

Personel Ayak Tenisi Turnuvasında şampiyon AÖF

Personel Ayak Tenisi Turnuvasında da iki grup halinde toplam 13 takım kupayı kazanmak için mücadele etti. Turnuvada ise isimlerini finale yazdıran takımlar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Açıköğretim Fakültesi oldu. 2-1’lik Maç sonuncuna göre şampiyon Açıköğretim Fakültesi oldu. Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, Personel Ayak Tenisi Turnuvasını üçüncü sıradan bitirdi.

Eğitim ve AÖF turnuvanın kazananları

Öğrenci Erkek Voleybol Turnuvasında 9 takım mücadele etti. Kıran kırana geçen maçlarda finalin ismi Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi oldu. 3-1’lik sonuçla Eğitim Fakültesi kupayı kaldıran takım oldu. Eczacılık Fakültesi ise 3-0’lık skorla Hukuk Fakültesini yenmeyi bildi ve turnuvayı üçüncü sıradan bitirdi. Öğrenci Kadın Voleybol Turnuvasında ise 10 takım arasında son ikiye AÖF ve İİBF takımları kaldı. Kıyasıya mücadele edilen final maçında 3-1’lik sonuçla AÖF şampiyon olmayı bildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi arasında gerçekleşen üçüncülük maçının kazananı ise 3-1 ile Eğitim Fakültesi oldu.

Cumhuriyet Bayramı Spor Turnuvasında dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen, Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Galip Özsarı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Erol Yılmaz, Personel Daire Başkanı Dilara Özgür ve SKS Spor İşleri Şube Müdürü Öğretim Görevli Hakan Sivriservi’den aldı. Turnuva fotoğraf çekimi ile sona erdi.