Anadolu Üniversitesi ve Coursera arasında sağlanan işbirliği ile farklı alanlarda sunulan sertifikalar ücretsiz olacak.

Princeton, Yale, University of London, Google, Amazon, IBM gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri ve sektör liderleri tarafından Coursera üzerinden sunulan çevrimiçi kurslara Anadolu Üniversitesi akademisyenleri, personeli, öğrencileri ve mezunları, "@anadolu.edu.tr" uzantılı e-posta adresleri ile ücretsiz erişebilecek.

26 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’da gerçekleştirilecek tanıtım ve bilgilendirme toplantısından sonra Anadolu Üniversiteliler Coursera tarafından sunulan ve dünyanın her yerinde geçerli sertifikalara ücretsiz bir şekilde ulaşacak.