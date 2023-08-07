Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından iki yılda bir düzenlenen ve Çin’de gerçekleştirilen Dünya Üniversite Oyunları’na (UNIVERSIADE) katılan Anadolu Üniversiteli sporcular bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

Çin’in Chengdu şehrinde düzenlenen oyunlarda Anadolu Üniversitesi tekvando sporcusu Esra Akbulak +73 kg turnuvayı üçüncü olarak bitirerek bronz madalya kazanırken, Anadolu Üniversitesi atletizm sporcusu Eda Tuğsuz ise cirit atma finalinde 59.05’lik derecesi ile turnuvayı zirvede noktaladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

“Üniversitemizi gururlandırdılar”

UNIVERSIADE oyunlarında Anadolu Üniversiteli sporcuların elde ettiği başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, “Sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi ve Üniversitemizi gururlandırdınız. Milli takımda ülkemizi temsil eden sporcularımız özverili bir hayat yaşıyor, başarıları ile motive oluyor. Onların başarıları da bizleri mutlu ettiği gibi gururlandırıyor. Anadolu Üniversitesi olarak köklü eğitim tecrübesiyle birlikte öğrencilerimize iyi bir akademik eğitim vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında da öğrencilerimizi dersleri dışında da farklı etkinliklere yönlendirmek istiyoruz. Spor alanında da önceki başarılarımızın üstüne koyarak ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

“Hedefim olimpiyatlar”

Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi öğrencisi ve atletizm sporcusu Eda Tuğsuz, Paris Olimpiyatlarına sıkı bir şekilde hazırlandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Her sporcu gibi hedefim tabi ki olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Bunun için özverili bir şekilde yıllardır emek harcıyorum. Normal sezonda elde ettiğim başarıları, bu emeklerimin karşılığını en sonunda da olimpiyatlarda bayrağımı dalgalandırarak alacağım. UNIVERSIADE oyunlarında elde ettiğim başarıyı Ülkemize ve Anadolu Üniversitesine ithaf ediyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum.”

“Madalyanın rengi altın olana kadar durmak yok”

UNIVERSIADE gibi büyük bir organizasyonda yer aldığı için mutlu olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencisi ve tekvando sporcusu Esra Akbulak ise madalya ile döndüğü için gurur duyduğunu aktararak, “Madalyanın rengi altın olabilirdi, buna çok yakındım ama yaşadığım sakatlık nedeniyle yarışmada bronz madalya elde ettim. Beni destekleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’a çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yarışmada ne olursa olsun madalyanın rengi altın olacak. Hedeflerime tek tek ulaşmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.