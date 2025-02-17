Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, ‘’Türkülerle Anadolu’’ Konseri ile unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.
Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde Neslinay Çınar şefliğinde Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Türk halk müziğinin eşsiz ezgilerini müzikseverlerle buluşturdu.
Müzikseverlerden büyük beğeni topladı
‘’Türkülerle Anadolu’’ Konseri’nde Türk halk müziğinin önemli eserlerini seslendiren Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, muhteşem performansıyla müzikseverlerden büyük beğeni topladı. Türk halk müziğinin derin izlerini taşıyan konserin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına koro şefi Neslinay Çınar ve Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’na Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu tarafından çam ağacı fidanı hediye edildi.