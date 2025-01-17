Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), binlerce öğrenciye Türkçe dil eğitimi vererek, aynı zamanda Türk kültürünün uluslararası kapsamda tanıtımını yapıyor.

TÖMER, Türkçeyi dünya dillerine taşıyan bir köprü görevi üstlenmeye devam ediyor. 2016 yılından bu yana binlerce öğrenciye Türkçe öğreten TÖMER, sadece dil eğitimi vermekle kalmıyor, aynı zamanda Türk kültürünü tanıtıyor ve kültürlerarası diyaloğu güçlendiriyor. TÖMER’in mevcut öğrenci grupları Orta Asya’danorta doğuya, Kuzey Afrika’dan Doğu Avrupa’ya kadar uzanıyor. Öğrencilerine yönelik sunduğu zengin eğitim programlarıyla TÖMER, Türkçenin uluslararası alanda daha da yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlıyor. Bu kapsamdaTÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Sami Türker, TÖMER eğitimlerin içeriğinden ve çalışmalarından bahsetti.

“TÖMER’de 40’tan fazla ülkeden 200’ün üzerinde öğrenci öğrenim görüyor”

Yabancı öğrencilerin Türkçeyi daha iyi kavrayabilmelerine ve Türk kültürünü öğrenebilmelerine katkı sağladıklarını belirten Murat Sami Türker, TÖMER’de verilen eğitimler hakkında şunları söyledi:

“TÖMER bünyesinde dünyanın çeşitli bölgelerinden 40’tan fazla ülkeden gelen 200’ün üzerinde öğrenciye eğitim sağlıyoruz. Öğrenci yoğunluğu özellikle Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Endonezya, Lübnan, Ürdün, Mısır gibi ülkelerden gelen öğrencilerden oluşuyor. Merkezimizde verilen eğitim, Avrupa Dil Portföyü standartlarına uygun olarak hazırlanıyor. Öğrencilerimize Türkçeyi etkin bir şekilde kullanmaları için okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirecek, aynı zamanda akademik yaşamlarında ihtiyaç duyacakları terminoloji ve araştırma becerilerini kazandıracak şekilde eğitim sunuyoruz. Eğitim sürecimiz, ders kitaplarının ötesinde pratik dil kullanımını da kapsayan iletişim odaklı bir yaklaşımı benimsiyor.”

“Eğitimler 7 haftalık yoğun programlardan oluşuyor”

Eğitim içeriklerinin hem sosyal hem de teorik olmasının önemine dikkat çekten Türker, toplam 210 saatlik eğitimlerle sınıf içi ve ders dışı etkinliklerle birlikte yabancı öğrencilerin dil kullanımını geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Türker bu kapsamda, “Türkçe hazırlık eğitimimiz A1’den C1 düzeyine kadar dil becerilerini kapsayan 7 haftalık yoğun programlardan oluşuyor. Her düzey haftada 30 saat olmak üzere, toplamda 210 saatlik bir eğitim sunuyor. Program kapsamında haftada 25 saatlik sınıf içi yüz yüze derslerin yanı sıra, dil laboratuvarında etkileşimli öğrenme sağlayan ‘Dil Kullanımı’ dersleri ve haftada 2 saatlik kulüp etkinlikleri bulunuyor. Ayrıca, lisans ve lisansüstü öğrenciler için Akademik Türkçe kurslar düzenleniyor. Bu kurslarda özel alan terminolojisi ve akademik araştırma becerilerine odaklanılıyor. Süreç odaklı değerlendirme esas alınarak öğrencilerin başarıları sınavlar, projeler ve sınıf içi katılımla ölçülüyor” ifadelerini kullandı.

“Türk Kültürünü tanıtmaya özen gösteriyoruz”

Öğrencilere akademik eğitimin yanında kültürel bir çerçevede çizen TÖMER’in düzenlediği programlar hakkında bilgi veren Türker, “Kültür gezileri ve sanat etkinlikleriyle Türk Kültürünü tanıtmaya özen gösteriyoruz.” dedi. Bu etkinliklerin dil öğreniminin ötesinde bir kültürleşme süreci sağlamakta olduğunu da sözlerine kaydeden Türker, öğrencilerin Türk toplumuna daha iyi entegre olmalarına katkıda bulunduklarını ifade etti. Türker ayrıca, Yunus Emre Anma Etkinliği, Göçmenler Günü, Uluslararası Kültür Günü gibi özel günlerde düzenlenen organizasyonların da bu misyonu desteklediğini belirtti.

“Eğitim alanında ortaya konan en yeni ve etkili yöntemleri eğitimlerimize entegre etmek için araştırmalar yapıyoruz”

TÖMER bünyesinde gerçekleştirilen projeler hakkında da bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Murat Sami Türker, değerlendirme aşamasındaki projelerinden birisi olan ’Türkçe Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar: Uluslararası Öğrenciler İçin Tamamlayıcı Program Tasarımı’ ve kabul gören projelerinden birisi olan’Eknolojik Normalleşme ve Yapay Zekâ Çağında Dil Öğretimi Kuram ve Uygulama’ başlıklı projeleri hakkında da bilgiler verdi. Türker konuyla ilgili olarak, “Öğrencilerimizin aktif katılımıyla çeşitli projeler ve sosyal sorumluluk etkinlikleri düzenliyoruz. Bu projeler, kültürel alışverişi teşvik etmekle birlikte öğrencilerin dil öğrenme süreçlerini de hızlandırmayı da amaçlıyor. Teknolojide yaşanan son gelişmeler, eğitim alanında ortaya konan en yeni ve etkili yöntemleri eğitimlerimize entegre etmek için araştırmalar yapıyoruz. Yapay zekanın dil öğretiminde kullanımına yönelik ‘Teknolojik Normalleşme ve Yapay Zekâ Çağında Dil Öğretimi Kuram ve Uygulama’ başlıklı BAP projemiz kabul aldı. Yine görev temelli öğrenme yöntemi ilkelerine göre desenlediğimiz ve TÜBİTAK 3005 programı için başvurusunu yaptığımız ‘Türkçe Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar: Uluslararası Öğrenciler İçin Tamamlayıcı Program Tasarımı’ başlıklı projemizde değerlendirme aşamasında” şeklinde konuştu.

Eğitim-öğretim faaliyetlerini destekleyen ortak projeler gerçekleştiriliyor

TÖMER, uluslararası iş birlikler ve başka ülkelerle ortak projeler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda TÖMER, özellikle Orta Asya ülkeleriyle yakın ilişkiler sürdürüyor ve çeşitli üniversitelerle eğitim-öğretim faaliyetlerini destekleyen ortak projeler gerçekleştiriyor. Çevrim içi senkron ve asenkron eğitim programlarımız aracılığıyla, Türkiye’ye gelmek isteyen yabancı öğrenciler için Türkçe dil eğitimleri sunuyor. Bunun yanı sıra, yurt dışından Türkiye’de araştırma yapmak isteyen akademisyenlere yönelik de kurslar ve sertifika sınavları da düzenleniyor.