Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetim anlayışını yurt çapına yaymak amacıyla sürdürdüğü seminerlere 2024 yılında Manisa, Aydın, Adana ve Konya’nın ardından Diyarbakır ile devam etti. “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları” Semineri Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğindegerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması ve gelişmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu'da kurumsal yönetimi anlatmaya 2024 yılında da devam ediyor. 2023 yılında Denizli, Sakarya ve Eskişehir illerinde düzenlenen seminerler, 2024 yılında Manisa ile başladı ve ardından Aydın, Adana ve Konya’da devam etti. TKYD 5 Aralık’ta da Diyarbakırlı aile şirketleriyle Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda buluştu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen seminerin açılış konuşmalarını TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz’un yönettiği seminerde; TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve İnci Holding Genel Sekreteri Filiz Morova İneler, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve TKYD ESG Çalışma Grubu Başkanı Av. Nihal Mashaki, Yeşil Ambalaj A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yeşil ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan konuşmacı olarak yer aldı.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Kurumsallaşma ve kurumsal yönetim konusu uygulama açısından maliyeti en düşük bir alan olarak karşımızda duruyor. Bugün global ya da bölgesel adımları destekleyecek en önemli adımlardan bir tanesi kurumsal yönetim anlayışına sahip olabilmek. Diyarbakır,bölgesinin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Gerek yaşam biçimi ile gerekse anlayışıyla, düşüncesiyle ve iş yapma şekilleriyle çok değerli bir şehrimiz. Diyarbakır'ın gerçek potansiyelini, Diyarbakır'ın gidebileceği mesafeyi görerek biraz daha farklı gözle bakmamız ve bu noktada kendimize yatırım yapmamız gerekiyor. İnanıyorum ki gerçekten Diyarbakır olması gereken potansiyele de bu noktada daha hızlı erişebilecektir.” dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise kurumsallaşma sürecinde örnek modeller görmenin önemine dikkat çekti.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da; “Bizim aile yapılarımızın anayasaları vardır. Böyle bir anayasa içerisinde kurumsal yönetim oluşturmak zor. Alışılmış yönetim şekli ile ilerlemek kolay değil ifadelerine yer verdi.

Yeşil Ambalaj A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yeşil ise; Aile anayasası ve kurumsallaşma kuşaklar arası geçişte çok önemli olduğunu verguladı.

TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve İnci Holding Genel Sekreteri Filiz Morova İneler,“Dünyada ve Türkiye’de üçüncü kuşağa geçmiş olan şirket sayısı yüzde 12 ile 15 arasında. Ortakların ve ailelerin muhasebelerini ayrı bir düşünce olarak ele alınmalı. Aile ve şirket kavramları birbirinden nasıl ayrılmalı?Bazen kurumsallaşma hantallaşma olarak da görülebiliyor. Fakat bu süreçler sürekli gözden geçirilen süreçler. Ailenin yapısının değişimine göre süreçler tekrar gözden geçirilebiliyor. Üçüncü kuşağa şirketlerin sayısını böyle böyle yüzde 15’in üzerine çıkaracağımız ümit ediyorum.” diyerek sözlerini bitirdi.

TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve TKYD ESG Çalışma Grubu Başkanı Av. Nihal Mashaki, “Sürdürülebilirlik artık kanunumuzda yer aldı. Dolayısıyla bu kavram soyut bir kavram değil. Öte yandan özellikle kadın ve erkek yöneticilik kavramları, deneyimlerini aktarmak ve oradaki olan koltuklarda daha sık görünümünü göstermek için bu mevzuatların ve bu standartların sayesinde zaten itici güçle beraber bizlere gösterecek.” şeklinde konuştu