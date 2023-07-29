Türkiye Korumalı Futbol 1. Ligi ekiplerinden Anadolu Rangers’ın baş antrenörü ve 2 oyuncusuna İrlanda maçı öncesinde milli davet geldi.

Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı, 5 Ağustos’ta İrlanda ile oynanacak olan IFAF Uluslar Ligi maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Açıklanan kadroda, Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Anadolu Rangers oyuncuları Batuhan Alver ile Melih Özyurt’a da yer verildi. Ayrıca, Anadolu Rangers’ın baş antrenörü Yiğit Mustafa Güney, Türkiye Korumalı Futbol Federasyonu tarafından ‘Koşucu Antrenörü’ görevine getirildi.

Anadolu Rangers sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda antrenör ve oyuncular tebrik edilirken, “Korumalı Futbol Milli Takımımızın 5 Ağustos’ta İrlanda ile yapılacak olan İFAF Uluslar Ligi maçı için tüm Milli Takım antrenörlerine ve oyuncularımıza başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.