Anadolu propolisi ve saf Anadolu propolisi içeren yeni ürünler 100’ün üzerinde doktor, eczacı, sağlık profesyoneli ve akademisyen bir araya geldiği bilimsel toplantıda konuşuldu. Toplantıda Prof. Dr. Cemal Cingi ve BEE&YOU Kurucusu ve CEO’su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı da sunum yaptı.

Anadolu propolisi içeren burun spreyi dünyaya açılıyor

Prof. Dr. Cemal Cingi, Alerjik rinit tedavisinde yeni bir dönemin kapılarının, Anadolu’nun eşsiz doğal zenginlikleriyle aralandığını belirterek Türkiye’de alerjik rinite karşı Sağlık Bakanlığı onaylı Anadolu propolisi ekstraktı, okaliptüs, gliserin ve deniz tuzlu su içeren burun spreyinin etkisinin kanıtlandığını aktardı. Cingi, "Avrupa genelinde 9 ülkede yapılan kapsamlı bir bilimsel araştırmada da kanıtlandı Toplam 440 alerjik rinit hastası üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma, Anadolu propolisinin etkilerini bilimsel olarak belgeledi ve sonuçları uluslararası literatüre dahil edildi. Araştırma kapsamında, hastaların burun akıntısı, hapşırma, burun kaşıntısı ve burun tıkanıklığı gibi temel alerjik rinit semptomları detaylı şekilde değerlendirildi. Anadolu propolisi içeren hipertonik tuzlu burun spreyinin 3 haftalık düzenli kullanımı sonrası semptomlarda anlamlı bir azalma gözlemlendi. Aynı zamanda hastaların yaşam kalitesi skorlarında çarpıcı bir iyileşme kaydedildi. Tedavi sonrası burun içi ödemin de belirgin şekilde azaldığı tespit edildi" dedi.

Yenilikçi formüller

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, toplantıda yaptığı konuşmada hem markasının kuruluş hikayesini hem de geliştirdikleri vizyoner ürünlere değindi. Bu başarıların ardında, vizyon ve cesaretin yattığını söyleyen Samancı, "Propolis ve diğer arı ürünlerini modern sağlık çözümleriyle birleştirerek sektörde bir ilki başardık. Oğlumun bağışıklık sorunlarını çözmek için çıktığım yolculuğum, bugün milyonlara doğal destek sunan bir başarı hikayesine dönüştü. Arıcılık alanındaki uzmanlığımızla, Anadolu propolisinin dünyaya tanıtılmasını ve bu değerli ürünlerin sağlık arayan herkese ulaşmasını sağlamak öncelikli hedefimiz oldu. Türkiye’de ilk kez uygulamaya başladığımız ‘Sözleşmeli Arıcılık’ modeliyle sürdürülebilir arıcılığı destekliyor; tarım, ekolojik denge ve etik ticaret kurallarına katkıda bulunuyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent merkezli bir firma olarak tüm ürünlerimizi kalite standartlarına uygun şekilde üretiyor ve tüketicilerimize sunuyoruz” dedi.

Dr. Samancı ayrıca, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiğini belirterek sağlıklı nesiller için doğanın gücünü inovatif formüllerle birleştirmeye devam ettiklerini kaydetti. Lansmanda saf Anadolu propolisi içeren damlalar, şuruplar, boğaz spreyleri ve çocuklara özel formüller hakkında da bilgi verildi.