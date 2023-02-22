Anadolu Üniversitesi, büyük depremlerle sarsılan Kahramanmaraş ve çevre illerdeki vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla başlattığı yardım seferberliğine psikolojik yardım hizmetlerini de ekledi.

Anadolu Üniversitesi, büyük depremlerle sarsılan Kahramanmaraş ve çevre illerdeki vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla başlattığı yardım seferberliğine psikolojik yardım hizmetlerini de ekledi.

Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRM) yüz yüze yardım hizmetini sürdürmenin yanı sıra uzaktan eğitim süresince çevrim içi psikolojik danışma hizmetlerini de gerçekleştirecek. Sunulacak bu hizmetlerde deprem bölgesinde yaşamakta olan Anadolu Üniversitesi öğrencilerine öncelik tanınacak.

“Depremden etkilenen öğrencilerimize çevrim içi psikolojik yardım vermeyi amaçlıyoruz”

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Müdürü Prof. Dr. Esra Ceyhan Anadolu Üniversitesi’nin sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak deprem bölgesindeki öğrencilere psikolojik yardım verdiklerini ifade etti. PDRM Müdürü Prof. Dr. Ceyhan psikolojik danışma hizmetinin nasıl sağlanacağına ilişkin şunları söyledi:

“Salgın döneminde başlattığımız çevrim içi psikolojik danışma hizmetini uzaktan eğitim kararının verilmesiyle yeniden başlattık. Bunun içinde PDRM’ye ait yeni bir yazılımdan yararlanacağız. Öğrencilerimiz bu yeni yazılım üzerinden hem çevrimiçi başvuruda bulunabilecek hem de çevrimiçi psikolojik danışma hizmetine bu yazılım yoluyla güvenli bir biçimde erişebilecektir.”

“Sisteme düşen her başvuruya geri dönüyoruz”

Depremden etkilenen öğrencilerin bağlantıda sorun yaşayabilme ihtimallerine ilişkin PDRM Müdürü Prof. Dr. Ceyhan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Deprem bölgesinde yaşamakta olup psikolojik yardım için merkezimize çevrimiçi başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimiz bağlantıda sorun yaşayabiliyorlar. Bu öğrencilerimiz e-posta veya telefon gibi iletişim kanallarından bizlere erişim sağladıkları takdirde bu kanallar yoluyla da psikolojik yardım ve destek hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu zor günlerimizde öğrencilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Hep birlikte bu zor günlerimizin üstesinden geleceğiz.”