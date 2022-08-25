Türkiye’nin 81 ilinin yüksek zirvelerine tek başına tırmanıp ’Anadolu Parsı’ unvanı almayı hedefleyen dağcı Erdek Cennet, 70’inci tırmanışını Artvin’de ki 3 bin 438 rakımlı Karçal Dağı zirvesine gerçekleştirdi.

Türkiye’nin 81 ilinin yüksek zirvelerine tek başına tırmanıp ’Anadolu Parsı’ unvanı almayı hedefleyen dağcı Erdek Cennet, 70’inci tırmanışını Artvin’de ki 3 bin 438 rakımlı Karçal Dağı zirvesine gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ilk tek solo alpinisti olan 46 yaşındaki Erdek Cennet, 10 yılı aşkın süredir katıldığı dağcılık kulüplerinin üyeleriyle zirve tırmanışları gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından verilen dağcılık eğitimlerine de katılan Cennet, 450’den fazla tırmanış yaptı.

Her zirve tırmanışı ile dağcılık tutkusuna daha da sıkı bağlanan Cennet, Türkiye’nin 81 ilinde zirve tırmanışları gerçekleştirerek ‘Anadolu Parsı’ unvanı almak için hazırlık projesi gerçekleştirdi.

Her ilin zirve noktalarına ulaşmak için tırmanış rotalarını inceleyen ve ziyaret ettiği şehirlerin en yüksek dağlarının zirve noktalarına tırmanan Cennet’in 70’inci tırmanışı Artvin’in Karçal Dağı’na gerçekleştirdi.

3 bin 438 yükseklik de bulunan Karçal Dağı’nda 70’inci zirvesini yapan Cennet, "Yaptığım araştırma sonucunda ülkemizde dağcılık alanında unvanın olmadığını fark ettim. Sürekli aynı dağlara gittiğim için bir süre sonra aynı dağlara gitmek benim için monoton oldu. 81 ilde 81 zirveye çıkmayı düşündüm. Bu proje beni tetikleyecek, beni zorunlu kılacak, farklı dağlara gitmemi sağlayacak, farklı insanlarla dağcılık alanında tanışmamı sağlayacak. Farklı rotalar ve farklı dağlara gidebilmem için 81 ilde 81 zirve projesini hayata geçirdim. Dağcılık sporunda bu projeyi tamamlayan solo alpinistlere ’Anadolu parsı’ unvanının verilmesini amaçlıyorum. Bugün 70’inci ilim Artvin, 70’inci zirvem Karçal Dağı. Bu proje Türk dağcılık tarihinde olası en geniş kapsamlı ilk ve tek proje. Proje tamamlandığında ’Anadolu parsı’ unvanı için Cumhurbaşkanlığı’na sunacağım" ifadelerine yer verdi.