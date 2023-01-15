Kepez Belediyesi’ne 4 ödül kazandıran Anadolu Oyuncak Müzesi’ni 2022’de 109 bin 567 kişi ziyaret etti.

Kepez Belediyesi’ne 4 ödül kazandıran Anadolu Oyuncak Müzesi’ni 2022’de 109 bin 567 kişi ziyaret etti.

Dokumapark’ta 2017 yılında ziyarete açılan ve 16 Avrupa ülkesinin yanı sıra Türkiye’nin 81 ilinden toplanan 14 binden fazla oyuncağın sergilendiği Anadolu Oyuncak Müzesi, bir rekora imza attı. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Anadolu Oyuncak Müzesi’ni 2022’de 109 bin 567 kişi ziyaret etti. Müzede düzenlenen atölye çalışmalarına da 2 bin 902 kişi katıldı. Kepez Belediyesi’ne 4 ödül kazandıran müzede, binlerce oyuncak 15 salonda, 15 ayrı temada ve 15 farklı düzenlemede sergileniyor. Kepez Belediyesi’nin Dokuma Fabrikası’nın kreş binası olan yapıyı tarihi dokusunu koruyarak, Antalyalılara armağan ettiği müzede Pinokyo, ahşap oyuncaklar, Masalcı Nine, Temel Reis, anılar odası gibi farklı temalar yer alıyor. Binlerce oyuncağın bulunduğu müzenin oyun bahçesine açılan çıkış kapısında çocukları kara tren karşılıyor. Müze, çocukları anne ve babalarının çocukluğuna, büyükleri de kendi çocukluk anılarına götürüyor. Oyuncakların dünyası olan Anadolu Oyuncak Müzesi, bugüne kadar 4 ödüle layık görüldü.