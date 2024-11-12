Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, otoyolun Hendek geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ankara istikametinde kaza sebebi ile uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü.

Kaza ile alakalı inceleme başlatıldı.