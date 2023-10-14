Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu’nun Gerede ilçesi geçişinde meydana gelen kazada, Ankara istikametinde seyir halinde olan N.T. yönetimindeki 28 NT 080 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılarak, ambulansa bindirildi. Yaralı sürücü, ambulansla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.