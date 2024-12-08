Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) Şırnak’ta başlatılan 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında düzenlenen Şehr-i Nuh konserine, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali, Şırnak Valiliği katkılarıyla başladı. Festivalin ilk konseri, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda Ankara Devlet Opera ve Balesince verilen Şehr-i Nuh konseri oldu.

Vali Birol Ekici, açılış konuşmasında, Şırnak artık kan gölgesinde değil, petrol ile sanatla konuşulduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Anadolu’nun kadim tarihini ve kültürel zenginliğini evrensel sanatlarla harmanlayarak Anadolu Opera ve Bale Festivali’nin açılışını gerçekleştiriyor olmanın tarifsiz bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Mumcu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği vizyon ve Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un liderliğinde ülkemizin ikinci yüzyılına yakışır kültür ve sanat hamlesi gerçekleştiriyoruz. Bugün burada başlattığımız bu yolculukla, sanatı yalnızca büyük şehirlere değil, bu vatanın her köşesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Şırnak’tan Erzincan’a, Kırklareli’ne, Ardahan’dan Hatay’a kadar uzanan bu yolculukla, Anadolu’nun tüm renklerini ve seslerini kucaklıyoruz. Türkiye, hem binlerce yıllık kadim geleneklerine bağlı hem de modern dünyanın ışığında geleceğine de sahip çıkan bir ülkedir. Topraklarımızdan gücünü alan bu kültür mozaiğinin birlik ve beraberlik ruhumuzu daha da güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

Şırnak’ın Festivalin yalnızca ilk durağı olmadığını aynı zamanda sanatın birleştirici gücünün Anadolu’nun her köşesine ulaşacağına olan inancının da bir sembolü olduğunu belirten Devlet Bale ve Operası Genel Müdürü Tan Sağtürk ise, “Şırnak’ı festivalimizin başlangıç noktası olarak seçmemiz tesadüf değil. Şırnak’ın zengin kültürel dokusunu evrensel sanatlarla buluşturmak, hem tarihi mirasına bir saygı duruşu hem de geleceğe uzanan bir köprü kurma arzusudur. Ne yazık ki, opera ve bale ile tanışıklığı sınırlı olan bölgelerde bu sanat dallarına dair zor anlaşılır ya da yalnızca belirli kesimlere hitap eden sanat dalları olduğu yönünde önyargılar oluşabiliyor. Ancak biz, opera ve baleyi insan ruhunun en derin duygularını evrensel bir dille anlatan ve herkesin kalbine dokunabilecek güce sahip bir ifade biçimi olarak görüyoruz" diye konuştu.