Anadolu Mektebi Projesi yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında düzenlenen Anadolu Mektebi Projesi Koordinatör Eğitimi, Bursa’da gerçekleştirildi.

Alev Alatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe yöneticileri ile öğretmenler katıldı. Vali Yardımcısı Kadir Sertel konuşmasında kitap okumanın ve kültürel faaliyetlerin insan hayatındaki etkilerine dikkat çekti. Sertel, öğrencilere uygun kitapların seçilmesinin önemini vurgularken, kitap okuma alışkanlıklarının yanı sıra sosyal aktivitelerin gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olduğunu belirtti. Sertel, ayrıca, "her temas iz bırakır" felsefesine atıfta bulunarak, kitap okuma, film izleme ve yeni yerler keşfetmenin insan üzerinde kalıcı ve olumlu etkiler bıraktığını ifade etti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Anadolu Mektebi Projesi ile ilgili hedeflerini paylaştığı konuşmasında, "İstedik ki bu çalışmayı, bu tempoyu, bu gönüllülüğü, bu kitap okuma ve aydınlanma ile çocuklarımızın hayallerini, rüyalarını güçlendirelim. Bu tempoyu Bursa’da arttıralım, Bursa’da çoğaltalım. Sayımızın çok olmasına gerek yok. Kitapla buluşmayı isteyen gönüllü öğrenciler ve bu işe gönlünü, emeğini koyan öğretmenler istiyoruz. Burada yaklaşık 80 öğretmenimiz var. Şimdi bunu Güçlü Bursa’ya yakışan güçlü bir tempo ile var edelim" diyerek projeye olan inancını dile getirdi.

Anadolu Mektebi Projesi, gerçekleşen koordinatör eğitimi ile Bursa’da 52 lise ve 23 ortaokul olmak üzere toplamda 75 okulda faaliyetlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor.