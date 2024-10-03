Eskişehir’de gerçekleştirilen ’Filistin Okumaları İl Paneli’nde öğrenciler tarafından sunumlar yapıldı.

Program, Eskişehir ETİ Sosyal Bilimler Lisesi’nde gerçekleştirildi. ETİ Sosyal Bilimler Lisesi ve Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli konu ve sunumlarla etkinliklerini sürdürdükleri Anadolu Mektebi çalışmalarında Filistin Okumaları İl Paneli, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve misafirlerin katılımıyla düzenlendi. Panel öncesinde konuşma yapan Sinan Aydın, Filistin’in tarihi, bölgede gelişen olaylar ve yaşanan soykırıma ilişkin konulara değinde. Ardından öğrenciler sunumlarını gerçekleştirdi.