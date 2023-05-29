Anadolu Mektebi’nin Muğla’da düzenlenen ilk panelini gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğu bir arada yaşandı.

"Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi. Mustafa Kutlu" isimli paneli hazırlayan Dalaman Şehit Mehmet Akif Sancar AİHL öğrencilerinin başarılı bildirileri göz doldurdu.

Programa katılan MUSKÜ Edebiyat Fakültesi Öğrt. Üyesi Prof Dr Alaaddin Karaca "Anadolu Mektebi’nin çalışmalarını Muğla’da görmekten ayrı bir mutluluk yaşadım. Mezun vermeyen tek mektep taşıyan Anadolu Mektebi’nin üst düzey okuma çalışmalarının öğrenciler üzerinde fevkalade olumlu etkileri olduğunu görüyorum. Öğrencilerimizi başarılı sunumlarından dolayı tebrik ediyorum “ifadesini kullandı.

Programa katılan Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdür Taner Şen “Böyle yüksek hedefler taşıyan Anadolu Mektebi gibi etkinliklerin eğitim hayatında öğrencilere çok önemli katkılar verdiğini görüyorum. Bu çalışmaya gönüllülük edasıyla katılan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum, dedi. Programın hazırlanmasında emeği geçen başta okul yönetimini, rehber öğretmenimiz Hülya Aydın hanımefendiyi ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz” dedi.