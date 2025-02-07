Anadolu Mektebi Projesi yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında düzenlenen Anadolu Mektebi Projesi Koordinatör Eğitimi, Alev Alatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Anadolu Mektebi Projesi kapsamındaki programa Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe yöneticileri ile öğretmenler katıldı.

Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel de konuşmasında kitap okumanın ve kültürel faaliyetlerin insan hayatındaki etkilerine dikkat çekerken Sertel, öğrencilere uygun kitapların seçilmesinin önemini vurguladı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Anadolu Mektebi Projesi ile ilgili hedeflerini paylaştığı konuşmasında, “İstedik ki bu çalışmayı, bu tempoyu, bu gönüllülüğü, bu kitap okuma ve aydınlanma ile çocuklarımızın hayallerini, rüyalarını güçlendirelim. Bu tempoyu Bursa'da arttıralım, Bursa'da çoğaltalım. Sayımızın çok olmasına gerek yok. Kitapla buluşmayı isteyen gönüllü öğrenciler ve bu işe gönlünü, emeğini koyan öğretmenler istiyoruz. Burada yaklaşık 80 öğretmenimiz var. Şimdi bunu Güçlü Bursa'ya yakışan güçlü bir tempo ile var edelim.” dedi.

Anadolu Mektebi Projesi, gerçekleşen koordinatör eğitimi ile Bursa’da 52 lise ve 23 ortaokul olmak üzere toplamda 75 okulda faaliyetlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor.