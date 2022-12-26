Goller: Şinasi Ev Dk.9, 28, 56 ve 62, Gökhan Gündüz Dk.34, Emin Gök Dk.45 (Anadolu Masterlar) Hacı Tatlışen Dk.20 (penaltıdan) (Ay Yıldız Masterlar)

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