Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu Ligi maçında Kayseri Masterler, rakibi Ay Yıldız Masterler takımını 6-1 yendi.

Anadolu Masterler Dostluk Federasyonu Ligi maçında Kayseri Masterler, rakibi Ay Yıldız Masterler takımını 6-1 yendi.

Alanyaspor - Kayserispor maçını Numanoğlu yönetecek Alanyaspor - Kayserispor maçını Numanoğlu yönetecek

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Onur Öztal, Ebubekir Çolak, Ali Yıldız

Kayseri Masterler: İlker Gökdemir, Yavuz Özbey, Umut Değirmenci, Seyid Yoldaş, Uğur Kulaksız, Orhan Tam, Serkan Sönmez, Gökhan Gündüz, Emin Gök, Erkan Özkardeş, Şinasi Ev

Ay Yıldız Masterler: Eyüp Kızılkaya, Gazi Koçer, Göksel Ceylan, Adnan Üstünel, Serdar Yeşiloğlu, murat Ayvaz, Arif Karamahmut, Hacı Tatlışen, Serkan Kayaaltı, Nuri Yeşiloğlu, Feyyaz Kuru

Goller: Şinasi Ev Dk.9, 28, 56 ve 62, Gökhan Gündüz Dk.34, Emin Gök Dk.45 (Anadolu Masterlar) Hacı Tatlışen Dk.20 (penaltıdan) (Ay Yıldız Masterlar)

Kırmızı Kart: Serkan Sönmez Dk.60 (Kayseri Masterlar)