Isparta Belediyesi tarafından Anadolu Mahallesi Camiinin etrafında çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Dış duvarları kaldırılan caminin avlusu da önündeki yeşil alanla birlikte yeniden ele alınıyor, peyzaj düzenlemeleri ve aydınlatmaları yapılıyor.

Isparta Belediyesi, şehirdeki camilerin çevre düzenleme, tuvaletleri ve şadırvanlarını yenilemeye devam ediyor. Bu çalışmalardan birisi de Anadolu Mahallesi Camiinde gerçekleştiriliyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Mahallesinde gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek, caminin çevre düzenlemesinin yapılacağını, tuvaletlerinin ise bakım ve onarımdan geçirileceği sözünü vermişti. Başkan Başdeğirmen’in ziyaretinin ardından başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Isparta Belediyesi daha önce Anadolu Mahallesi Sosyal Tesisleri önünde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Üçler Parkı ve Meydanında yeni düzenleme çalışmaları gerçekleştirmişti. Şimdi de Anadolu Mahallesi Camiinin çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda ilk olarak Anadolu Mahallesi Camiinin duvarları kaldırıldı, deforme olan taban döşemeleri söküldü. Alanda altyapı çalışmaları devam ederken, cami avlusuna yeni renkli taş kaplama yapılacak. Çalışmalarda cami avlusu önündeki yeşil alan ile birlikte ele alınırken, bu bölgenin peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilecek, aydınlatmalar ve kamelyalar konacak, tuvaletleri bakım ve onarımdan geçirilecek.

Anadolu Mahallesi Muhtarı Ömür Demirtaş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in mahalleyi ziyareti sırasında cami duvarlarının kaldırılması ve yeniden düzenleme çalışmaları için söz verdiğini ve bu sözü yerine getirdiğini söyledi. Çalışmalar sonrasında cami önünde meydanın güzelleşeceğini belirten Demirtaş, “Parkımız daha önce yenilenmişti. Şimdi de camii avlusu ve meydanımız yenileniyor. Belediye Başkanımıza mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.