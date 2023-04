Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerinin eTwinning projesi çerçevesinde STEM aktivitesi olarak yaptıkları projeksiyon makinesi GeoGebra Programı ile buluştu.

Proje Danışmanı Matematik Öğretmeni Kübra Sancı nezaretinde, Kütahya Eğitim ve Gelişim Programı Projesi (EGEP) projesi alt başlığındaki Cahit Arf Matematik Yılı etkinlikleri çerçevesinde, "Math Is Everywhere" (Matematik Her Yerde) adlı eTwinning projesinde kullanmak üzere daha önce öğrencilerin yaptığı projeksiyon makinesi GeoGebra Programı ile buluşturuldu.

GeoGebra’nın, eğitimin tüm seviyeleri için geometri, cebir, hesap tabloları, grafik, istatistik ve calculusü kullanımı kolay bir pakette birleştiren dinamik bir matematik yazılımı olduğunu söyleyen Okul Müdürü İsmail Aydın,” GeoGebra, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini (STEM) ve dünya genelinde öğrenim ve öğretimde innovasyonu destekleyerek önde gelen bir dinamik matematik yazılımı haline gelmiştir. Projeksiyon makinemizi GeoGebra programı ile buluşturduk. Bu çalışma ile geometrik cisimlerin ve şekillerin özellikleri ile ilgili farkındalık oluşturulmuş olacak ve bilgi-iletişim teknolojileri matematik dersinde kullanılarak bilgiler kalıcı hale gelecektir.

Projeksiyon makinemizi, GeoGebra programında yapmak için çalışmalara devam eden öğrencilerimiz ilk olarak dikdörtgenler prizmasının GeoGebrada yapımını gerçekleştirdi. Böylece dikdörtgenler prizmasının açılımını uygulayarak gören ekibimiz dikdörtgenler prizmasının özelliklerini kalıcı bir şekilde öğrenirken, dikdörtgen ve çember bilgilerini projeksiyon makinesini GeoGebra programında yaparken pekiştirmiş oldu. Çalışmayı yapan proje ekibimizi ve proje danışmanı olan Matematik Öğretmenimiz Kübra Sancı’yı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz” diye konuştu.