İzmir’in en büyük yeme-içme etkinliğine ev sahipliği yapan Buca Belediyesi, Anadolu Lezzetleri Festivali’nin ikinci gününde on binlerce İzmirliyi ağırladı. Melike Şahin konseri başta olmak üzere pek çok kültür ve sanat etkinliği gerçekleşirken, şef Sahrap Soysal da Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte yaptığı yerel yemek ile büyük beğeni topladı.

İzmir’in en büyük yeme-içme etkinliğine ev sahipliği yapan Buca Belediyesi, Anadolu Lezzetleri Festivali’nin ikinci gününde on binlerce İzmirliyi ağırladı. Melike Şahin konseri başta olmak üzere pek çok kültür ve sanat etkinliği gerçekleşirken, şef Sahrap Soysal da Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte yaptığı yerel yemek ile büyük beğeni topladı.

Anadolu Lezzetleri Festivali’nin ikinci günü de dolu dolu geçti. Şefler Sahrap Soysal ve Eren Kaşıkçı en leziz yemekleri ile etkinlikte yer alırken, gece gerçekleştirilen Melike Şahin konseri misafirleri coşturdu. Sahrap Soysal ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Soysal’ın atölye programında izleyenlere keyifli bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Kılıç ile birlikte yemek yapan Soysal, Buca’ya gelmekten çok mutlu olduğunu ifade etti. Buca Belediyesinin hayata geçirdiği tarımsal kalkınma projelerinden haberdar olduğunu söyleyen Soysal, bu durumdan memnuniyetini dile getirdi.

400 farklı lezzet

16-17-18 Eylül tarihlerinde Buca eski Kaymakamlık binası karşısındaki alanda gerçekleştirilen festivale, Bucalılar ilk günden bu yana yoğun ilgi gösterdi. 400 farklı lezzetin konuklara sunulduğu festivalin ikinci günü Buca Belediyesi Yörükler Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi ile başladı. İzleyenlerden yoğun alkış alan gösteri sonrasında muhteşem yorumları ile Metin&Kemal Kahraman sahne aldı. Çok sayıda hayranının izleyici olarak yer aldığı alanda, en güzel türküler hep bir ağızdan söylendi.

Sıra gecesi

Anadolu’nun güzelliklerinden biri olan sıra gecesi etkinliğinde ise sanatçı Mehmet Kendirci sahne aldı. Kendirci, yöresel ezgilerle dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi.

Şef Eren

Festivalin önemli konuklarından biri de yemek programı ile tanınan şef Eren Kaşıkçı oldu. Çok sayıda katılımcının heyecanla beklediği atölye, akşam saatlerinde gerçekleştirildi.

Melike Şahin fırtınası

Son zamanlarda müzik dünyasını kasıp kavuran Melike Şahin, ikinci günün gecesinde sahne aldı. Bucalıların doldurduğu konser alanında geç saatlere kadar müzik fırtınası esti.